Российские силовики отпустили задержанную на акции протеста жену Навального

23.01.2021, 19:54, Новости дня

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Юлию Навальную, жену арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, отпустили из полиции после задержания в Москве на акции протеста. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин, проинформировало в Telegram агентство РБК.

“Юлию Навальную выпустили из отдела полиции, сообщил ее адвокат Владимир Воронин”, – говорится в посте.

Навальную сегодня задержали на московской улице Большая Дмитровка вместе с другими участниками акции протеста. Она опубликовала свою фотографию из автозака.

Протесты в городах РФ проходят в связи с задержанием и арестом оппозиционера Алексея Навального.

Протесты в России. Акция “Свободу Навальному!”. Задержаны более 2 тыс. человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января 2021 года Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

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