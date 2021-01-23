 

Земле угрожает черная дыра

23.01.2021, 19:52, Новости дня
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Американский ученый Мичио Каку из ною-йорксого городского колледжа предполагает, что в будущем Земля может стать жертвой черной дыры Стрелец А, которая сейчас находится в центральной части Млечного пути.

Дело в том, что данная черная дыра относится к классу блуждающих. Сейчас расстояние между нами составляет 26 тысяч световых лет, но в будущем оно может сократиться до катастрофического значения.

Кроме того, в дальнем космосе есть еще немало блуждающих черных дыр. Заметить их можно только по влиянию на траектории других космических тел. Если на пути черной дыры ничего не встречается, обнаружить ее невозможно. Таким образом, возможность неприятного сюрприза вовсе не исключена.



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