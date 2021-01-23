 

Россияне по вечерам смогут наблюдать пролет Международной космической станции

23.01.2021, 19:52, Новости дня
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Как сообщают представители AstroAlert, над территорией большинства регионов Российской Федерации в ближайшее время по вечерам можно будет увидеть пролет Международной космической станции. МКС в безоблачную погоду можно будет наблюдать невооруженным гладом на протяжении примерно пяти минут.

В поверхности МКС видна примерно в таком же размере, как Венера. Это самый яркий из всех существующих спутников, отмечают специалисты, так как станция находится на низкой орбите, а ее габариты очень велики по сравнению с другими аппаратами.

Если в вашем распоряжении имеется сорокакратный телескоп, то сможете рассмотреть даже солнечные батареи, благодаря которым обеспечивается питание на станции. О времени пролета над вашим регионом можно узнать в разделе «Спутники-МКС» на интернет-сайте AstroAlert.



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