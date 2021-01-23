 

“Это был удар в спину”: в Госдуме предложили отказаться от бюджетного финансирования детских садов и школ после митингов 23 января

23.01.2021, 19:51, Разное
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Глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции призвал ограничить государственное финансирование школ и детских садов из-за массового участия подростков в акциях протеста.

“Ежегодно бюджет выделяет сотни миллиардов рублей на школы и детские сады, но, видимо, подрастающее поколение это не ценит. Массовое участие детсадовцев и школьников в несанкционированных антигосударственных акциях протеста – это не просто вопиющая неблагодарность, это удар в спину. Если учащиеся по заданию западных спецслужб выходят на митинги, то в этом виноваты образовательные учреждения. Это значит, что воспитатели и учителя недоработали. Остаётся вопрос, была ли это банальная некомпетентность или сознательная провокация со стороны педагогов? Все виновные понесут заслуженное наказание, а пока мы предлагаем ограничить финансирование тех школ и детских садов, в которых учились эти малолетние бандиты”, – заявил Василий Пискарёв.

Как нам стало известно,мораторий на финансирование учреждений образования будет введён уже с 1 февраля 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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