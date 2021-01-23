Мнение: “Против течения”

23.01.2021, 19:46, Разное

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Если помните, в декабре писал про южного корейца Чхве https://colonelcassad.livejournal.com/6384567.html, которого преследуют в Австралии как "северокорейского шпиона".

Там после публикаций в российских СМИ, кое-что сдвинулось. Как сообщает его адвокат, после того как до австралийских властей довели, что этот эпизод получил освещение в российских СМИ, Чхве практически сразу смягчили условия домашнего ареста – теперь ему надо лишь раз в день ходить в участок отмечаться и не запрещено ходить в магазин за продуктами. В общем, мелочь, но человеку полегче будет.

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