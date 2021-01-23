Мнение: Энтузиазм и полное отсутствие организации

23.01.2021, 19:44, Разное

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Вот, думается, очень емкое описание сегодняшнего несанкционированного митинга “на Пушке” от одного из его участников. Это Александр Шмелев – некогда патентованный “охранитель”, главный редактор интернет-газеты “Взгляд” в “нулевые”, который еще до крымских событий переметнулся от путинского режима на сторону Украины, мира и прогресса. В чем, конечно, был прав. Он пишет:

“Вернулся домой. Чуть ли не главное впечатление от увиденного: какую же все-таки чушь несли госпропагандисты и поддавшиеся на их уловки недалекие люди, все эти дни рассказывавшие нам о каких-то “призывах”, “манипуляциях”, “подготовке” и “координаторах”! Якобы, мол, за этими митингами стоят какие-то могучие “организаторы” с каким-то “планом”. Некоторые, наиболее безумные, и вовсе про традиционный “Госдеп” чего-то пытались впаривать…

Если вам нужна иллюстрация к выражению попасть пальцем в небо – вот она. Лучше и не найти!

В реальности единственной проблемой сегодня было как раз-таки ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ каких-либо организаторов, координации и плана действий. В результате десятки тысяч людей бесцельно ходили туда-сюда по Тверской, прилегающим переулкам, Манежке и так далее, не понимая куда лучше двигаться и где собираться (да, у нас было общее заранее обозначенное место – Пушкинская – но она очень быстро оказалась заполнена протестующими под завязку с обеих сторон Тверской, и множество подходивших затем людей уже не понимали, куда им деться).

Был бы у нас, к примеру, хотя бы какой-нибудь телеграм-чат, типа белорусской Нехты, или какие-то организаторы, придумавшие заранее несколько планов и по ходу действия координирующие движение людей – насколько было бы легче! Но ничего подобного не было и в помине. Протест оказался чисто стихийным, низовым и горизонтальным (Штаб Навального обозначил тему, время и место, но не более того – тем более их и пересажали всех еще до начала)”.

Собственно, Александр подтвердил мои худшие опасения – я именно что-то подобное и предвидел. В несанкционированных митингах “на Пушке” я уже поучаствовал вдоволь летом 2019 года (и о том давал подробные фоторепортажи) – но то было летом! Зимой повторять все то же самое, в морось и холод, как-то не хотелось.

Ну и похоже, что не сбылись самые истеричные опасения наших охранителей – что на митингах будет очень много детей и подростков. Это хорошо, хотя, безусловно, малость потрясает цинизм этих самых охранителей, когда они почти прямым текстом писали: товарищи родители, пожалуйста, не пускайте своих детей на митинги – мы же будем их там избивать дубинками! Неужели вам не жалко своих детишек, ироды вы бессердечные?!

Мда. Тоска. Хотя у Шмелева в целом..:

“…впечатления, скорее, позитивные. Никто не боится, людей на улицах множество, протестующих поддерживают все – от водителей автобусов до продавцов в магазинах, проезжающие машины дружно гудят в знак приветствия, в общественном транспорте все только и говорят о митингах и смотрят видео оттуда, и так далее”.