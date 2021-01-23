“Сбежал от милой барышни”: Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонниц неожиданным признанием

23.01.2021, 19:43, Разное

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Популярный ведущий Дмитрий Шепелев разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой вспомнил об интересном событии десятилетней давности и поделился планами на будущее. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Опубликование свежего поста было приурочено к юбилею не слишком эпатажного, на первый взгляд, события : “В этот день ровно 10 лет назад в 2011 году я сбежал из Москвы от одной милой, но очень настойчивой барышни в Церматт (это Швейцария), чтобы вдоволь оттянуться в горах с друзьями. На фото это мы шампанское пьем”. Далее Дмитрий Шепелев сообщил, что в настоящее время стремится поскорее разделаться с делами в предвкушение приятного семейного вечера в компании любимой женщины и двоих детей перед экраном телевизора. Завершая откровения, телезвезда решил оценить свои перспективы на будущее: “Интересно, что там в 2031-м? Опять на свидание? Или четверо детей?”

Стоит отметить, что хозяин аккаунта вызвал немалую интригу, разместив в карусели снимок, демонстрирующий “распитие шампанского”. Дело в том, что датировать изображение он не стал, что спровоцировало среди посетителей микроблога пересуды. Ведь на снимке, предположительно, десятилетней давности, в отражении можно разглядеть лицо дизайнера Екатерины Тулуповой – нынешней возлюбленной красавца, который в далеком 2011-м состоял в отношениях с покойной ныне певицей Жанной Фриске. Такая неоднозначная ситуация породила обиду и даже гнев некоторых подписчиц Шепелева.



В частности, упомянутые посетительницы страницы упрекнули ведущего в том, что он начал изменять своей супруге задолго до её ухода из жизни. Впрочем, большинство поклонниц предпочли не заметить такого детективного сюжета, традиционно похвалили позитивный тонус кумира, не забыв упомянуть о его привлекательных внешних данных.