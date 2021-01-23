 

“Есть окно в несколько часов”: Ученые рассказали об идеальном времени для отхода ко сну

23.01.2021, 19:43, Разное
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Американские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого назвали идеальное время для отхода человека ко сну. Исследователи также отметили, что конкретный временной промежуток для указанной процедуры можно корректировать самостоятельно.
По словам ученых, представляющих Калифорнийский университет в Беркли (США), “идеальное” время для того, чтобы уснуть, может колебаться в зависимости от генетической предрасположенности конкретного индивидуума. Нормальным является тот факт, что одна часть людей считают комфортным бодрствование до полуночи, а другая – любить ложиться спать и пробуждаться пораньше. Учитывая такой фактор, специалисты отметили, что жителям планеты, неспособным уснуть до 23:00, нет смысла ложиться, к примеру, в 21:00, поскольку, вопреки ожиданию, ощущения бодрости утром не будет, а вынужденное “ворочание” с бока на бок в попытке уснуть лишь добавит сну тревожности и прерывистости.

В целом же, по мнению эксперта-сомнолога Шона Стивенсона, идеальным временем для отхода ко сну является временной промежуток с 22:00 вечера до 6:00 утра, и связан этот факт с естественным циркадным ритмом человеческого организма. Солидарен с ним и его коллега, руководитель лаборатории сна и нейровизуализации Мэтт Уокер: “Когда дело касается отхода ко сну, есть окно в несколько часов, примерно с 20:00 до 24:00, в течение которого ваш мозг и тело имеют возможность получить все фазы сна, которые им необходимы для оптимального функционирования”.

Резюмируя результаты научной работы, специалисты отметили, что, для оптимизации ночного отдыха, необходимо выбрать нужное время пробуждения, отсчитать назад семь-восемь часов и добавить еще четверть часа на засыпание. Соблюдение такого правила, по мнению медиков, обеспечит привыкание организма к возможности засыпать и затем просыпаться без будильника уже за 10 дней.

Источник: www.byrdie.com



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