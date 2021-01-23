 

Россиян предупредили о росте числа заболевших COVID-19 после митингов

23.01.2021, 19:31, Разное
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Специалист рассказал, последние дни в России наблюдается небольшое снижение заболеваемости, однако эпидемиологическая обстановка может в любой момент ухудшиться. “Массовые мероприятия могут провоцировать распространение инфекции”, – подчеркнул Чуланов.

Инфекционист порекомендовал гражданам воздержаться от мест массового скопления людей и продолжить носить медицинские маски. Чуланов сообщил, что коронавирус имеет длинный инкубационный период – 14 дней. Его последствия могут проявиться через несколько недель, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на несанкционированной акции побывали 19 человек, у которых подтвердили COVID-19. В Департаменте здравоохранения столицы сообщили, что в отношении зараженных зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в России коронавирусом заразились 20 921 человек. Общее число инфицированных сегодня составляет 3,6 миллиона. Всего выздоровели и покинули больницы 3,1 миллиона граждан. С начала пандемии зарегистрировали 68 тысяч летальных исходов.



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