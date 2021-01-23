 

Вовлечение детей в митинги сравнили с операциями фашистских карателей

23.01.2021, 19:30, Разное
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В российском Уголовном кодексе все виды правонарушений и преступлений имеют две причины: умысел и неосторожность, напомнил член ОП.

“В данной ситуации мы имеем реализацию умысла организаторов мероприятий по дестабилизации общественного порядка. Тем более в период, когда приняты карантинные меры по всей стране и любые массовые мероприятия у нас незаконны, о чем предупредило на прошлой неделе Министерство внутренних дел”, – приводит слова Аничкина сайт Общественной палаты.

По его словам, если люди сознательно совершают такие правонарушения, то ими движут корыстные интересы. Провокации с участием несовершеннолетних – следствие умысла со стороны организаторов незаконных акций, подчеркнул общественник.

Поведение организаторов сложно объяснить с точки зрения морали и нравственности, отметил Аничкин. Он напомнил, что манипулирование детьми карается по закону во всех странах.

Общественник сравнил тех, кто вовлекает несовершеннолетних в незаконные акции, с фашистскими карателями, которые гнали женщин и детей на минные поля. По его словам, инициаторы таких мероприятий хотят использовать несовершеннолетних как живой щит.

“Несмотря на всю критику в адрес правоохранительных органов, сотрудники достойно выходят из ситуации и, насколько возможно, профессионально локализуют те или иные действия самых ярых подстрекателей”, – подытожил Аничкин.

Напомним, что за несколько дней до митингов в социальных сетях начали распространяться призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных мероприятиях. Общественники зафиксировали множество подобных сообщений в TikTok и других популярных платформах.



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