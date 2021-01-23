Инструкция по пользованию

23.01.2021, 19:08, Разное

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Numbeo – это крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Numbeo также является глобальной базой данных с информацией о качестве жизни, включая жилищные показатели, предполагаемый уровень преступности, качество здравоохранения и многие другие статистические данные.

6 719 383 цен в 9 915 городах, введенных 561 893 участниками.

Стоимость жизни

Стоимость жизни

Сравнение стоимости жизни

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Цены на недвижимость

Цены на недвижимость

Сравнение цен цен на недвижимость

Индекс цен недвижимость (текущий)

Индекс цен на недвижимость 2021

Индекс цен на недвижимость по странам

Качество жизни

Качество жизни

Сравнение качества жизни

Качество жизни Индекс (Current)

Качество жизни Индекс

Индекс качества жизни по странам

Преступность

Индекс преступности (Current)

Индекс преступности по городам

Индекс преступности по странам 2021

Здравоохранение

Индекс здравоохранения (текущий)

Индекс здравоохранения по городам

Индекс здравоохранения по Странам

Загрязнение окружающей среды

Индекс загрязнения (Current)

Индекс загрязнения по городам

Индекс загрязнения по странам

Трафик

Индекс трафика (Текущий)

Индекс трафика по городам

Индекс трафика по странам

………………………………..

Numbeo предоставляет инструмент для просмотра, обмена и сравнения информации о стоимости жизни во всем мире, предоставляя онлайн-программное обеспечение, которое:

позволяет читателю веб-сайта увидеть текущие цены,

использует здравый смысл и житейский опыт толпы для получения как можно более надежных данных

предоставляет инструмент для систематических исследований стоимости жизни и рынков недвижимости,

рассчитывает производные индексы, такие как индекс стоимости жизни, местную покупательную способность и т. д.,

предоставляет инструмент для других систематических экономических исследований огромных массивов данных собранных по всему миру.

Если вы найдете что-то полезное или вам понравился веб-сайт, найдите время, чтобы помочь кому-то другому, поделившись своими знаниями о местных ценах и затратах.

Итак, вы хотите сравнить цены в вашем городе (или стране) с ценами в другом городе (стране) :

Находите строку Select Location: и вписываете туда название вашего города ИЛИ в следующем окне выбираете название страны из списка

Например пишете Rostov-on-Don кликаете и появляется окно

Cost of Living in Rostov-na-donu

Ниже идет строка: Сравнить Ростов-на-Дону с (Compare Rostov-na-donu with) вписываете нужный вам город (Toronto или Saint Petersburg))) и кликаете

Ниже есть ещё одно окно Currency (Валюта) кликаете на ту валюту которая вас интересует

Появляется сравнительная таблица с ценами. Включаете гуглоперевод и начинаете сравнивать

Желаю удачи)))



Пример сравнения (я живу в Оквиле)

Сравнение стоимости жизни в Ростове-на-Дону и Оквилле

Вам понадобится около 374 795,12руб (6 341,02 канадских доллара) в Оквилле, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, который вы можете иметь при 120 000,00 руб в Ростове-на-Дону (при условии, что вы арендуете жилье в обоих городах). В этом расчете используется наш индекс стоимости жизни плюс арендная плата для сравнения стоимости жизни. Это предполагает чистую прибыль (после уплаты налога на прибыль). Вы можете изменить сумму в этом расчете .

Разница в индексах

Потребительские цены в Оквилле на 160,79% выше, чем в Ростове-на-Дону (без аренды).

Потребительские цены с учетом аренды в Оквилле на 212,33% выше, чем в Ростове-на-Дону

Цены на аренду в Оквилле на 431,60% выше, чем в Ростове-на-Дону.

Цены в ресторанах в Оквилле на 132,10% выше, чем в Ростове-на-Дону.

Цены на продукты в Оквилле на 239,82% выше, чем в Ростове-на-Дону

Местная покупательная способность в Оквилле на 83,39% выше, чем в Ростове-на-Дону

Вы живете в Оквилле ? Добавьте данные для Оквилля!

Рестораны

Ростов-на-дону

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Oakville

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Разница

Обед, Недорогой ресторан

575.00 руб

(9.73 C $)

1,182,13 руб

(20,00 C $)

+105,59%

Обед для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд

2100,00 руб

(35,53 C $)

5615,11 руб

(95.00 C $)

+167,39%

McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание)

255.00 руб

(4.31 C $)

591.06 руб

(10.00 C $)

+131,79%

Домашнее пиво (разливное 0,5 л)

100.00 руб

(1.69 C $)

413.75 руб

(7.00 C $)

+313,75%

Импортное пиво (бутылка 0,33 л)

300.00 руб

(5.08 C $)

531.96 руб

(9.00 C $)

+77,32%

Капучино (обычный)

118.33 руб

(2.00 C $)

240.56 руб

(4.07 C $)

+103,29%

Кока-кола / Пепси (бутылка 0,33 л)

54,58 руб

(0,92 C $)

119,16 руб

(2,02 C $)

+118,31%

Вода (бутылка 0,33 л)

28,54 руб

(0,48 C $)

111.95 руб

(1.89 C $)

+292,27%

Рынки

Ростов-на-дону

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Oakville

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Молоко (обычное), (1 литр)

63.64 руб

(1.08 C $)

173,48 руб

(2,94 C $)

+172,58%

Буханка свежего белого хлеба (500g)

29,67 руб

(0,50 C $)

192,45 руб

(3,26 C $)

+548,71%

Рис (белый), (1 кг)

48,12 руб

(0,81 C $)

241.89 руб

(4.09 C $)

+402,64%

Яйца (обычные) (12)

74,83 руб

(1,27 C $)

227.71 руб

(3.85 C $)

+204,30%

Местный сыр (1 кг)

607,72 руб

(10,28 C $)

1565.93 руб

(26.49 C $)

+157,67%

Куриное филе (1 кг)

265.45 руб

(4.49 C $)

1464,36 руб

(24,77 C $)

+451,64%

Говяжий раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо с задней ножкой)

458,89 руб

(7,76 C $)

1051,31 руб

(17,79 C $)

+129,10%

Яблоки (1 кг)

72,73 руб

(1,23 C $)

242,73 руб

(4,11 C $)

+233,75%

Банан (1 кг)

67.08 руб

(1.13 C $)

106.90 руб

(1.81 C $)

+59,35%

Апельсины (1 кг)

72,25 руб

(1,22 C $)

282.18 руб

(4.77 C $)

+290,57%

Помидор (1 кг)

101.08 руб

(1.71 C $)

283,22 руб

(4,79 C $)

+180,18%

Картофель (1 кг)

32,33 руб

(0,55 C $)

209,52 руб

(3,54 C $)

+548,02%

Лук (1 кг)

28,33 руб

(0,48 C $)

167.31 руб

(2.83 C $)

+490,50%

Салат (1 головка)

45,00 руб

(0,76 C $)

156.04 руб

(2.64 C $)

+246,76%

Вода (бутылка 1,5 л)

33,75 руб

(0,57 C $)

124.91 руб

(2.11 C $)

+270,11%

Бутылка вина (среднего уровня)

350.00 руб

(5.92 C $)

1,182,13 руб

(20,00 C $)

+237,75%

Домашнее пиво (бутылка 0,5 л)

63.50 руб

(1.07 C $)

159.59 руб

(2.70 C $)

+151,32%

Импортное пиво (бутылка 0,33 л)

110.00 руб

(1.86 C $)

189.14 руб

(3.20 C $)

+71,95%

Пачка сигарет 20 (Мальборо)

180.00 руб

(3.05 C $)

886.60 руб

(15.00 C $)

+392,55%

Транспорт

Ростов-на-дону

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Oakville

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Билет в одну сторону (местный транспорт)

26.00 руб

(0.44 C $)

199,48 руб

(3,38 C $)

+667,25%

Ежемесячный абонемент (обычная цена)

1441.00 руб

(24.38 C $)

8629,54 руб

(146,00 C $)

+498,86%

Такси-старт (нормальный тариф)

100.00 руб

(1.69 C $)

251.20 руб

(4.25 C $)

+151,20%

Такси 1 км (нормальный тариф)

20,00 руб

(0,34 C $)

113.66 руб

(1.92 C $)

+468,31%

Такси 1 час ожидания (нормальный тариф)

240.00 руб

(4.06 C $)

1,773,19 руб

(30,00 C $)

+638,83%

Бензин (1 литр)

47.08 руб

(0.80 C $)

63.94 руб

(1.08 C $)

+35,80%

Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль)

1,429,900,00 руб

(24,191,94 C $)

1536768,19 руб

(26000,00 C $)

+7,47%

Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль)

1330 000,00 руб

(22 501,77 C $)

1 520 049,34 руб

(25 717,14 C $)

+14,29%

Коммунальные услуги (ежемесячно)

Ростов-на-дону

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Oakville

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Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2

6848,35 руб

(115,86 C $)

10217,49 руб

(172,87 C $)

+49,20%

1 мин. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов)

1,57 руб

(0,03 C $)

18.91 руб

(0.32 C $)

+1 100,89%

Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL)

520,45 руб

(8,81 C $)

4478,24 руб

(75,77 C $)

+760,45%

Спорт и отдых

Ростов-на-дону

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Oakville

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Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого

2170,70 руб

(36,73 C $)

2928,23 руб

(49,54 C $)

+34,90%

Аренда теннисного корта (1 час по выходным)

883,33 руб

(14,94 C $)

882.07 руб

(14.92 C $)

-0,14%

Кинотеатр, международный прокат, 1 место

300.00 руб

(5.08 C $)

827.49 руб

(14.00 C $)

+175,83%

Уход за детьми

Ростов-на-дону

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Oakville

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Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частное, ежемесячно для 1 ребенка

13 482,65 руб

(228,11 C $)

93 493,43 руб

(1581,78 C $)

+593,43%

Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка

355 600,00 руб

(6016,26 C $)

1320888,91 руб

(22347,62 C $)

+271,45%

Одежда и обувь

Ростов-на-дону

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Oakville

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1 пара джинсов (Levis 501 или похожие)

4882,26 руб

(82,60 C $)

4005,45 руб

(67,77 C $)

-17,96%

1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …)

2335,09 руб

(39,51 C $)

3963,09 руб

(67,05 C $)

+69,72%

1 пара кроссовок Nike (среднего класса)

5444,44 руб

(92,11 C $)

6540,05 руб ( 110,65

C $)

+20,12%

1 пара мужской кожаной деловой обуви

5,946,29 руб

(100,60 C $)

9133,53 руб ( 154,53

C $)

+53,60%

Аренда в месяц

Ростов-на-дону

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Oakville

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Квартира (1 спальня) в центре города

20519,68 руб

(347,16 C $)

107 573,77 руб

(1820,00 C $)

+424,25%

Квартира (1 спальня) Вне центра

14710,29 руб

(248,88 C $)

103 436,32 руб

(1750,00 C $)

+603,16%

Квартира (3 спальни) в центре города

35 519,97 руб

(600,95 C $)

153 676,82 руб

(2 600,00 C $)

+332,65%

Квартира (3 спальни) Вне центра

24 435,40 руб

(413,41 C $)

140 870,42 руб

(2383,33 C $)

+476,50%

Купить Цена квартиры

Ростов-на-дону

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Oakville

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Стоимость квадратного метра квартиры в центре города

72 263,16 руб

(1222,59 C $)

523 735,87 руб

(8 860,89 C $)

+624,76%

Стоимость квадратного метра при покупке квартиры за пределами центра

50 722,57 руб

(858,16 C $)

393 742,67 руб

(6 661,58 C $)

+676,27%

Заработная плата и финансирование

Ростов-на-дону

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Oakville

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Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов)

30 269,23 руб

(512,11 C $)

173 380,75 руб

(2 933,36 C $)

+472,80%

Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), годовая, с фиксированной ставкой на 20 лет

10,37

3,33

-67,89%

Последнее обновление:

Декабрь 2020 г.

Декабрь 2020 г.

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