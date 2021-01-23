Инструкция по пользованию
23.01.2021, 19:08,
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Numbeo – это крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Numbeo также является глобальной базой данных с информацией о качестве жизни, включая жилищные показатели, предполагаемый уровень преступности, качество здравоохранения и многие другие статистические данные.
6 719 383 цен в 9 915 городах, введенных 561 893 участниками.
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Стоимость жизни
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Стоимость жизни
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Сравнение стоимости жизни
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Индекс жизни стоимости жизни по странам
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Цены на недвижимость
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Цены на недвижимость
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Сравнение цен цен на недвижимость
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Индекс цен недвижимость (текущий)
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Индекс цен на недвижимость 2021
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Индекс цен на недвижимость по странам
Качество жизни
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Качество жизни
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Сравнение качества жизни
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Качество жизни Индекс (Current)
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Качество жизни Индекс
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Индекс качества жизни по странам
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Преступность
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Индекс преступности (Current)
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Индекс преступности по городам
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Индекс преступности по странам 2021
Здравоохранение
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Индекс здравоохранения (текущий)
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Индекс здравоохранения по городам
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Индекс здравоохранения по Странам
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Загрязнение окружающей среды
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Индекс загрязнения (Current)
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Индекс загрязнения по городам
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Индекс загрязнения по странам
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Трафик
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Индекс трафика (Текущий)
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Индекс трафика по городам
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Индекс трафика по странам
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Numbeo предоставляет инструмент для просмотра, обмена и сравнения информации о стоимости жизни во всем мире, предоставляя онлайн-программное обеспечение, которое:
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позволяет читателю веб-сайта увидеть текущие цены,
-
использует здравый смысл и житейский опыт толпы для получения как можно более надежных данных
-
предоставляет инструмент для систематических исследований стоимости жизни и рынков недвижимости,
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рассчитывает производные индексы, такие как индекс стоимости жизни, местную покупательную способность и т. д.,
-
предоставляет инструмент для других систематических экономических исследований огромных массивов данных собранных по всему миру.
Если вы найдете что-то полезное или вам понравился веб-сайт, найдите время, чтобы помочь кому-то другому, поделившись своими знаниями о местных ценах и затратах.
Итак, вы хотите сравнить цены в вашем городе (или стране) с ценами в другом городе (стране) :
Находите строку Select Location: и вписываете туда название вашего города ИЛИ в следующем окне выбираете название страны из списка
Например пишете Rostov-on-Don кликаете и появляется окно
Cost of Living in Rostov-na-donu
Ниже идет строка: Сравнить Ростов-на-Дону с (Compare Rostov-na-donu with) вписываете нужный вам город (Toronto или Saint Petersburg))) и кликаете
Ниже есть ещё одно окно Currency (Валюта) кликаете на ту валюту которая вас интересует
Появляется сравнительная таблица с ценами. Включаете гуглоперевод и начинаете сравнивать
Желаю удачи)))
Пример сравнения (я живу в Оквиле)
Сравнение стоимости жизни в Ростове-на-Дону и Оквилле
Вам понадобится около 374 795,12руб (6 341,02 канадских доллара) в Оквилле, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, который вы можете иметь при 120 000,00 руб в Ростове-на-Дону (при условии, что вы арендуете жилье в обоих городах). В этом расчете используется наш индекс стоимости жизни плюс арендная плата для сравнения стоимости жизни. Это предполагает чистую прибыль (после уплаты налога на прибыль). Вы можете изменить сумму в этом расчете .
Разница в индексах
Потребительские цены в Оквилле на 160,79% выше, чем в Ростове-на-Дону (без аренды).
Потребительские цены с учетом аренды в Оквилле на 212,33% выше, чем в Ростове-на-Дону
Цены на аренду в Оквилле на 431,60% выше, чем в Ростове-на-Дону.
Цены в ресторанах в Оквилле на 132,10% выше, чем в Ростове-на-Дону.
Цены на продукты в Оквилле на 239,82% выше, чем в Ростове-на-Дону
Местная покупательная способность в Оквилле на 83,39% выше, чем в Ростове-на-Дону
Вы живете в Оквилле ? Добавьте данные для Оквилля!
Рестораны
Ростов-на-дону
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Oakville
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Разница
Обед, Недорогой ресторан
575.00 руб
(9.73 C $)
1,182,13 руб
(20,00 C $)
+105,59%
Обед для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд
2100,00 руб
(35,53 C $)
5615,11 руб
(95.00 C $)
+167,39%
McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание)
255.00 руб
(4.31 C $)
591.06 руб
(10.00 C $)
+131,79%
Домашнее пиво (разливное 0,5 л)
100.00 руб
(1.69 C $)
413.75 руб
(7.00 C $)
+313,75%
Импортное пиво (бутылка 0,33 л)
300.00 руб
(5.08 C $)
531.96 руб
(9.00 C $)
+77,32%
Капучино (обычный)
118.33 руб
(2.00 C $)
240.56 руб
(4.07 C $)
+103,29%
Кока-кола / Пепси (бутылка 0,33 л)
54,58 руб
(0,92 C $)
119,16 руб
(2,02 C $)
+118,31%
Вода (бутылка 0,33 л)
28,54 руб
(0,48 C $)
111.95 руб
(1.89 C $)
+292,27%
Рынки
Ростов-на-дону
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Oakville
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Молоко (обычное), (1 литр)
63.64 руб
(1.08 C $)
173,48 руб
(2,94 C $)
+172,58%
Буханка свежего белого хлеба (500g)
29,67 руб
(0,50 C $)
192,45 руб
(3,26 C $)
+548,71%
Рис (белый), (1 кг)
48,12 руб
(0,81 C $)
241.89 руб
(4.09 C $)
+402,64%
Яйца (обычные) (12)
74,83 руб
(1,27 C $)
227.71 руб
(3.85 C $)
+204,30%
Местный сыр (1 кг)
607,72 руб
(10,28 C $)
1565.93 руб
(26.49 C $)
+157,67%
Куриное филе (1 кг)
265.45 руб
(4.49 C $)
1464,36 руб
(24,77 C $)
+451,64%
Говяжий раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо с задней ножкой)
458,89 руб
(7,76 C $)
1051,31 руб
(17,79 C $)
+129,10%
Яблоки (1 кг)
72,73 руб
(1,23 C $)
242,73 руб
(4,11 C $)
+233,75%
Банан (1 кг)
67.08 руб
(1.13 C $)
106.90 руб
(1.81 C $)
+59,35%
Апельсины (1 кг)
72,25 руб
(1,22 C $)
282.18 руб
(4.77 C $)
+290,57%
Помидор (1 кг)
101.08 руб
(1.71 C $)
283,22 руб
(4,79 C $)
+180,18%
Картофель (1 кг)
32,33 руб
(0,55 C $)
209,52 руб
(3,54 C $)
+548,02%
Лук (1 кг)
28,33 руб
(0,48 C $)
167.31 руб
(2.83 C $)
+490,50%
Салат (1 головка)
45,00 руб
(0,76 C $)
156.04 руб
(2.64 C $)
+246,76%
Вода (бутылка 1,5 л)
33,75 руб
(0,57 C $)
124.91 руб
(2.11 C $)
+270,11%
Бутылка вина (среднего уровня)
350.00 руб
(5.92 C $)
1,182,13 руб
(20,00 C $)
+237,75%
Домашнее пиво (бутылка 0,5 л)
63.50 руб
(1.07 C $)
159.59 руб
(2.70 C $)
+151,32%
Импортное пиво (бутылка 0,33 л)
110.00 руб
(1.86 C $)
189.14 руб
(3.20 C $)
+71,95%
Пачка сигарет 20 (Мальборо)
180.00 руб
(3.05 C $)
886.60 руб
(15.00 C $)
+392,55%
Транспорт
Ростов-на-дону
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Oakville
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Билет в одну сторону (местный транспорт)
26.00 руб
(0.44 C $)
199,48 руб
(3,38 C $)
+667,25%
Ежемесячный абонемент (обычная цена)
1441.00 руб
(24.38 C $)
8629,54 руб
(146,00 C $)
+498,86%
Такси-старт (нормальный тариф)
100.00 руб
(1.69 C $)
251.20 руб
(4.25 C $)
+151,20%
Такси 1 км (нормальный тариф)
20,00 руб
(0,34 C $)
113.66 руб
(1.92 C $)
+468,31%
Такси 1 час ожидания (нормальный тариф)
240.00 руб
(4.06 C $)
1,773,19 руб
(30,00 C $)
+638,83%
Бензин (1 литр)
47.08 руб
(0.80 C $)
63.94 руб
(1.08 C $)
+35,80%
Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль)
1,429,900,00 руб
(24,191,94 C $)
1536768,19 руб
(26000,00 C $)
+7,47%
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль)
1330 000,00 руб
(22 501,77 C $)
1 520 049,34 руб
(25 717,14 C $)
+14,29%
Коммунальные услуги (ежемесячно)
Ростов-на-дону
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Oakville
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Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2
6848,35 руб
(115,86 C $)
10217,49 руб
(172,87 C $)
+49,20%
1 мин. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов)
1,57 руб
(0,03 C $)
18.91 руб
(0.32 C $)
+1 100,89%
Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL)
520,45 руб
(8,81 C $)
4478,24 руб
(75,77 C $)
+760,45%
Спорт и отдых
Ростов-на-дону
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Oakville
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Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого
2170,70 руб
(36,73 C $)
2928,23 руб
(49,54 C $)
+34,90%
Аренда теннисного корта (1 час по выходным)
883,33 руб
(14,94 C $)
882.07 руб
(14.92 C $)
-0,14%
Кинотеатр, международный прокат, 1 место
300.00 руб
(5.08 C $)
827.49 руб
(14.00 C $)
+175,83%
Уход за детьми
Ростов-на-дону
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Oakville
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Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частное, ежемесячно для 1 ребенка
13 482,65 руб
(228,11 C $)
93 493,43 руб
(1581,78 C $)
+593,43%
Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка
355 600,00 руб
(6016,26 C $)
1320888,91 руб
(22347,62 C $)
+271,45%
Одежда и обувь
Ростов-на-дону
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Oakville
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1 пара джинсов (Levis 501 или похожие)
4882,26 руб
(82,60 C $)
4005,45 руб
(67,77 C $)
-17,96%
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …)
2335,09 руб
(39,51 C $)
3963,09 руб
(67,05 C $)
+69,72%
1 пара кроссовок Nike (среднего класса)
5444,44 руб
(92,11 C $)
6540,05 руб ( 110,65
C $)
+20,12%
1 пара мужской кожаной деловой обуви
5,946,29 руб
(100,60 C $)
9133,53 руб ( 154,53
C $)
+53,60%
Аренда в месяц
Ростов-на-дону
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Oakville
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Квартира (1 спальня) в центре города
20519,68 руб
(347,16 C $)
107 573,77 руб
(1820,00 C $)
+424,25%
Квартира (1 спальня) Вне центра
14710,29 руб
(248,88 C $)
103 436,32 руб
(1750,00 C $)
+603,16%
Квартира (3 спальни) в центре города
35 519,97 руб
(600,95 C $)
153 676,82 руб
(2 600,00 C $)
+332,65%
Квартира (3 спальни) Вне центра
24 435,40 руб
(413,41 C $)
140 870,42 руб
(2383,33 C $)
+476,50%
Купить Цена квартиры
Ростов-на-дону
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Oakville
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Стоимость квадратного метра квартиры в центре города
72 263,16 руб
(1222,59 C $)
523 735,87 руб
(8 860,89 C $)
+624,76%
Стоимость квадратного метра при покупке квартиры за пределами центра
50 722,57 руб
(858,16 C $)
393 742,67 руб
(6 661,58 C $)
+676,27%
Заработная плата и финансирование
Ростов-на-дону
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Oakville
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Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов)
30 269,23 руб
(512,11 C $)
173 380,75 руб
(2 933,36 C $)
+472,80%
Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), годовая, с фиксированной ставкой на 20 лет
10,37
3,33
-67,89%
Последнее обновление:
Декабрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
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