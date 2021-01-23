Инструкция по пользованию

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23.01.2021, 19:08, Разное
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Numbeo – это крупнейшая в мире база данных стоимости жизни. Numbeo также является глобальной базой данных с информацией о качестве жизни, включая жилищные показатели, предполагаемый уровень преступности, качество здравоохранения и многие другие статистические данные.

6 719 383 цен в 9 915 городах, введенных 561 893 участниками.

  • Стоимость жизни

  • Стоимость жизни 

  • Сравнение стоимости жизни 

  • Калькулятор стоимости жизни 

  • Индекс стоимости жизни (текущий)

  • Индекс  жизни стоимости  жизни по странам

  • Оценка стоимости жизни

  • Цены на продукты питания

  • Цены по  городам 

  • Цены по странам

  • Анализ исторических данных

  • Корзина товаров и услуг

  • Калькулятор тарифов на такси 

  • Калькулятор цен  на  такси

  • Калькулятор цен  на  бензин

  • Наша мотивация и методология

  • Обновление информации для вашего города

  • Цены на недвижимость

    • Цены на недвижимость 

    • Сравнение цен  цен на недвижимость

    • Индекс  цен недвижимость (текущий)

    • Индекс  цен на  недвижимость 2021

    • Индекс  цен  на  недвижимость по странам

  • Качество жизни

    • Качество  жизни

    • Сравнение  качества  жизни

    • Качество жизни Индекс (Current)

    • Качество жизни Индекс

    • Индекс качества жизни по странам

    • Преступность

    • Индекс преступности (Current)

    • Индекс преступности  по  городам

    • Индекс преступности  по странам  2021

    Здравоохранение

    • Индекс здравоохранения  (текущий)

    • Индекс здравоохранения  по  городам

    • Индекс здравоохранения по Странам

    • Загрязнение  окружающей среды

    • Индекс загрязнения (Current)

    • Индекс загрязнения  по  городам

    • Индекс загрязнения по странам

    • Трафик

    • Индекс трафика (Текущий)

    • Индекс трафика по городам 

    • Индекс  трафика по странам

    ………………………………..

    Numbeo предоставляет инструмент для просмотра, обмена и сравнения информации о стоимости жизни во всем мире, предоставляя онлайн-программное обеспечение, которое:

    • позволяет читателю веб-сайта  увидеть текущие цены,

    • использует здравый смысл и житейский опыт  толпы для получения как можно более надежных данных

    • предоставляет инструмент  для систематических исследований стоимости жизни и рынков недвижимости,

    • рассчитывает производные индексы, такие как индекс стоимости жизни, местную покупательную способность и т. д.,

    • предоставляет инструмент   для других систематических экономических исследований огромных массивов данных  собранных по всему миру.

    Если вы найдете что-то полезное или вам понравился веб-сайт, найдите время, чтобы помочь кому-то другому, поделившись своими знаниями о местных ценах и  затратах.

    Итак, вы хотите  сравнить цены  в  вашем городе (или  стране)  с  ценами  в  другом  городе (стране) : 

    Находите  строку  Select Location: и  вписываете  туда  название вашего  города  ИЛИ  в следующем окне выбираете название страны  из  списка

    Например  пишете   Rostov-on-Don  кликаете  и  появляется  окно 

     Cost of Living in Rostov-na-donu

    Ниже  идет  строка: Сравнить Ростов-на-Дону с (Compare Rostov-na-donu with)   вписываете  нужный  вам город  (Toronto или  Saint Petersburg))) и  кликаете

    Ниже есть ещё одно окно  Currency (Валюта)  кликаете на  ту  валюту  которая вас интересует

    Появляется  сравнительная таблица с  ценами.   Включаете гуглоперевод  и  начинаете сравнивать

    Желаю удачи)))

     
    Пример сравнения (я живу в Оквиле)
    Сравнение стоимости жизни в Ростове-на-Дону и Оквилле

    Вам понадобится около 374 795,12руб (6 341,02 канадских доллара) в Оквилле, чтобы поддерживать тот же уровень жизни, который вы можете иметь при 120 000,00 руб в Ростове-на-Дону (при условии, что вы арендуете жилье в обоих городах). В этом расчете используется наш индекс стоимости жизни плюс арендная плата для сравнения стоимости жизни. Это предполагает чистую прибыль (после уплаты налога на прибыль). Вы можете изменить сумму в этом расчете .

    Разница в индексах

    Потребительские цены в Оквилле на 160,79% выше, чем в Ростове-на-Дону (без аренды).

    Потребительские цены с учетом аренды в Оквилле на 212,33% выше, чем в Ростове-на-Дону

    Цены на аренду в Оквилле на 431,60% выше, чем в Ростове-на-Дону.

    Цены в ресторанах в Оквилле на 132,10% выше, чем в Ростове-на-Дону.

    Цены на продукты в Оквилле на 239,82% выше, чем в Ростове-на-Дону

    Местная покупательная способность в Оквилле на 83,39% выше, чем в Ростове-на-Дону

    Вы живете в Оквилле ? Добавьте данные для Оквилля!

    Рестораны

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Разница

    Обед, Недорогой ресторан

    575.00 руб

    (9.73 C $)

    1,182,13 руб

    (20,00 C $)

        +105,59%

    Обед  для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд

    2100,00 руб

    (35,53 C $)

    5615,11 руб

    (95.00 C $)

        +167,39%

    McMeal в McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание)

    255.00 руб

    (4.31 C $)

    591.06 руб

    (10.00 C $)

        +131,79%

    Домашнее пиво (разливное 0,5 л)

    100.00 руб

    (1.69 C $)

    413.75 руб

    (7.00 C $)

        +313,75%

    Импортное пиво (бутылка 0,33 л)

    300.00 руб

    (5.08 C $)

    531.96 руб

    (9.00 C $)

        +77,32%

    Капучино (обычный)

    118.33 руб

    (2.00 C $)

    240.56 руб

    (4.07 C $)

        +103,29%

    Кока-кола / Пепси (бутылка 0,33 л)

    54,58 руб

    (0,92 C $)

    119,16 руб

    (2,02 C $)

        +118,31%

    Вода (бутылка 0,33 л)

    28,54 руб

    (0,48 C $)

    111.95 руб

    (1.89 C $)

        +292,27%

    Рынки

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Молоко (обычное), (1 литр)

    63.64 руб

    (1.08 C $)

    173,48 руб

    (2,94 C $)

        +172,58%

    Буханка свежего белого хлеба (500g)

    29,67 руб

    (0,50 C $)

    192,45 руб

    (3,26 C $)

        +548,71%

    Рис (белый), (1 кг)

    48,12 руб

    (0,81 C $)

    241.89 руб

    (4.09 C $)

        +402,64%

    Яйца (обычные) (12)

    74,83 руб

    (1,27 C $)

    227.71 руб

    (3.85 C $)

        +204,30%

    Местный сыр (1 кг)

    607,72 руб

    (10,28 C $)

    1565.93 руб

    (26.49 C $)

        +157,67%

    Куриное филе (1 кг)

    265.45 руб

    (4.49 C $)

    1464,36 руб

    (24,77 C $)

        +451,64%

    Говяжий раунд (1 кг) (или эквивалентное красное мясо с задней ножкой)

    458,89 руб

    (7,76 C $)

    1051,31 руб

    (17,79 C $)

        +129,10%

    Яблоки (1 кг)

    72,73 руб

    (1,23 C $)

    242,73 руб

    (4,11 C $)

        +233,75%

    Банан (1 кг)

    67.08 руб

    (1.13 C $)

    106.90 руб

    (1.81 C $)

        +59,35%

    Апельсины (1 кг)

    72,25 руб

    (1,22 C $)

    282.18 руб

    (4.77 C $)

        +290,57%

    Помидор (1 кг)

    101.08 руб

    (1.71 C $)

    283,22 руб

    (4,79 C $)

        +180,18%

    Картофель (1 кг)

    32,33 руб

    (0,55 C $)

    209,52 руб

    (3,54 C $)

        +548,02%

    Лук (1 кг)

    28,33 руб

    (0,48 C $)

    167.31 руб

    (2.83 C $)

        +490,50%

    Салат (1 головка)

    45,00 руб

    (0,76 C $)

    156.04 руб

    (2.64 C $)

        +246,76%

    Вода (бутылка 1,5 л)

    33,75 руб

    (0,57 C $)

    124.91 руб

    (2.11 C $)

        +270,11%

    Бутылка вина (среднего уровня)

    350.00 руб

    (5.92 C $)

    1,182,13 руб

    (20,00 C $)

        +237,75%

    Домашнее пиво (бутылка 0,5 л)

    63.50 руб

    (1.07 C $)

    159.59 руб

    (2.70 C $)

        +151,32%

    Импортное пиво (бутылка 0,33 л)

    110.00 руб

    (1.86 C $)

    189.14 руб

    (3.20 C $)

        +71,95%

    Пачка сигарет 20 (Мальборо)

    180.00 руб

    (3.05 C $)

    886.60 руб

    (15.00 C $)

        +392,55%

    Транспорт

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Билет в одну сторону (местный транспорт)

    26.00 руб

    (0.44 C $)

    199,48 руб

    (3,38 C $)

        +667,25%

    Ежемесячный абонемент (обычная цена)

    1441.00 руб

    (24.38 C $)

    8629,54 руб

    (146,00 C $)

        +498,86%

    Такси-старт (нормальный тариф)

    100.00 руб

    (1.69 C $)

    251.20 руб

    (4.25 C $)

        +151,20%

    Такси 1 км (нормальный тариф)

    20,00 руб

    (0,34 C $)

    113.66 руб

    (1.92 C $)

        +468,31%

    Такси 1 час ожидания (нормальный тариф)

    240.00 руб

    (4.06 C $)

    1,773,19 руб

    (30,00 C $)

        +638,83%

    Бензин (1 литр)

    47.08 руб

    (0.80 C $)

    63.94 руб

    (1.08 C $)

        +35,80%

    Volkswagen Golf 1.4 90 кВт Trendline (или аналогичный новый автомобиль)

    1,429,900,00 руб

    (24,191,94 C $)

    1536768,19 руб

    (26000,00 C $)

        +7,47%

    Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (или аналогичный новый автомобиль)

    1330 000,00 руб

    (22 501,77 C $)

    1 520 049,34 руб

    (25 717,14 C $)

        +14,29%

    Коммунальные услуги (ежемесячно)

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода, мусор) для квартиры 85м2

    6848,35 руб

    (115,86 C $)

    10217,49 руб

    (172,87 C $)

        +49,20%

    1 мин. местного предоплаченного мобильного тарифа (без скидок и тарифных планов)

    1,57 руб

    (0,03 C $)

    18.91 руб

    (0.32 C $)

        +1 100,89%

    Интернет (60 Мбит / с или более, безлимитный трафик, кабель / ADSL)

    520,45 руб

    (8,81 C $)

    4478,24 руб

    (75,77 C $)

        +760,45%

    Спорт и отдых

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого

    2170,70 руб

    (36,73 C $)

    2928,23 руб

    (49,54 C $)

        +34,90%

    Аренда теннисного корта (1 час по выходным)

    883,33 руб

    (14,94 C $)

    882.07 руб

    (14.92 C $)

        -0,14%

    Кинотеатр, международный прокат, 1 место

    300.00 руб

    (5.08 C $)

    827.49 руб

    (14.00 C $)

        +175,83%

    Уход за детьми

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Дошкольное учреждение (или детский сад), полный день, частное, ежемесячно для 1 ребенка

    13 482,65 руб

    (228,11 C $)

    93 493,43 руб

    (1581,78 C $)

        +593,43%

    Международная начальная школа, ежегодно за 1 ребенка

    355 600,00 руб

    (6016,26 C $)

    1320888,91 руб

    (22347,62 C $)

        +271,45%

    Одежда и обувь

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    1 пара джинсов (Levis 501 или похожие)

    4882,26 руб

    (82,60 C $)

    4005,45 руб

    (67,77 C $)

        -17,96%

    1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, …)

    2335,09 руб

    (39,51 C $)

    3963,09 руб

    (67,05 C $)

        +69,72%

    1 пара кроссовок Nike (среднего класса)

    5444,44 руб

    (92,11 C $)

    6540,05 руб ( 110,65

    C $)

        +20,12%

    1 пара мужской кожаной деловой обуви

    5,946,29 руб

    (100,60 C $)

    9133,53 руб ( 154,53

    C $)

        +53,60%

    Аренда в месяц

    Ростов-на-дону

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    Oakville

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    Квартира (1 спальня) в центре города

    20519,68 руб

    (347,16 C $)

    107 573,77 руб

    (1820,00 C $)

        +424,25%

    Квартира (1 спальня) Вне центра

    14710,29 руб

    (248,88 C $)

    103 436,32 руб

    (1750,00 C $)

        +603,16%

    Квартира (3 спальни) в центре города

    35 519,97 руб

    (600,95 C $)

    153 676,82 руб

    (2 600,00 C $)

        +332,65%

    Квартира (3 спальни) Вне центра

    24 435,40 руб

    (413,41 C $)

    140 870,42 руб

    (2383,33 C $)

        +476,50%

    Купить Цена квартиры

    Ростов-на-дону

    редактировать

    Oakville

    редактировать

    Стоимость квадратного метра квартиры в центре города

    72 263,16 руб

    (1222,59 C $)

    523 735,87 руб

    (8 860,89 C $)

        +624,76%

    Стоимость квадратного метра при покупке квартиры за пределами центра

    50 722,57 руб

    (858,16 C $)

    393 742,67 руб

    (6 661,58 C $)

        +676,27%

    Заработная плата и финансирование

    Ростов-на-дону

    редактировать

    Oakville

    редактировать

    Среднемесячная зарплата нетто (после уплаты налогов)

    30 269,23 руб

    (512,11 C $)

    173 380,75 руб

    (2 933,36 C $)

        +472,80%

    Процентная ставка по ипотеке в процентах (%), годовая, с фиксированной ставкой на 20 лет

    10,37

    3,33

        -67,89%

    Последнее обновление:

    Декабрь 2020 г.

    Декабрь 2020 г.

    Авторы за последние 12 месяцев:

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