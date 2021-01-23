 

Тупицкий подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого не пускали его в КСУ

23.01.2021, 19:04, Новости дня
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Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий подал в суд на Управление государственной охраны, сотрудники которого не пускают его в здание КСУ. Иск Тупицкого опубликован на сайте “Судебная власть Украины”.

Тупицкий обратился в Окружной административный суд Киева 19 января. Ответчиком по делу проходит Управление государственной охраны, а третье лицо – Государственное бюро расследований. Предметом иска называется “запрет осуществлять действия”.

Скриншот: court.gov.ua

По иску Тупицкого, который зарегистрировали под номером 640/1254/21 утвердили только состав судей, которые будут его рассматривать.

В КСУ 19 января заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”. 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и, если он не придет на работу, ему засчитают прогул.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы Схемы (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. Ранее журналисты сообщали, что Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

28 декабря Офис генерального прокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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