 

В ПАСЕ отклонили дебаты по Крыму – СМИ

23.01.2021, 19:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонили обсуждения ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму на сессии, которая пройдет с 25-го по 28 января. Об этом изданию LB.ua сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В ПАСЕ отклонили дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси. В то же время ассамблея проведет дебаты по высоким технологиям, свободе слова и об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Первая часть очередной сессии ассамблеи 2021 года пройдет с 25-го по 28 января в гибридном формате, что даст возможность членам ПАСЕ участвовать в работе сессии дистанционно или очно в Страсбурге. В ходе сессии ассамблея изберет заместителя генерального секретаря Совета Европы, генерального секретаря ПАСЕ и судей от Греции и Швейцарии. Ассамблея определит свою окончательную повестку дня в день открытия сессии.

Российская делегация инициировала дебаты о “запрете русского и других языков национальных меньшинств в Украине”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала военную агрессию в Донецкой и Луганской областях Украины. 14 января 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму. Суд признал жалобы Украины “частично приемлемыми”. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, ЕСПЧ подтвердил, что РФ имела контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого референдума.

Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Монеты с изображением Махатмы Ганди собрались чеканить в Британии

11.09 / В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

08.09 / Новый кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет в 2021 году

29.07 / Литва, Польша и Украина будут координировать позиции при пересмотре отношений РФ и ЕС

30.10 / Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

24.09 / В Одессе пытались незаконно продать военный городок

10.08 / Тихановская о разгоне протестующих в Беларуси: Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут

18.01 / Новую мутацию коронавируса обнаружили на юге Германии

16.07 / Австрия отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток – 2»

31.07 / Сбор-поход с участием более 20 кораблей начался на Балтфлоте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска