У Земли есть шанс «сбежать» от расширяющегося Солнца

23.01.2021, 19:03, Новости дня

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Всему на свете приходит конец, и наша Солнечная система также не вечна. Примерно через пять с половиной миллиардов лет солнце начнет расширяться, а диаметр нашей звезды увеличится настолько, что край солнечной короны выйдет за пределы нынешней орбиты Земли.

Однако планета к тому времени «сбежит» со своей траектории на 60 млн км от центра системы. Земля не сгорит, хотя ее поверхность нагреется до 2 тысяч градусов. Плохая новость в том, что замедление движения по орбите все равно вернет нашу планету на поверхность Солнца.

Однако человечество, если оно, конечно, доживет до того времени, сможет создать достаточно мощные двигатели, чтобы разогнать Землю и отодвинуть ее орбиту в район Плутона. В этом случае жить на ней все еще будет можно.