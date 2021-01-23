 

У Земли есть шанс «сбежать» от расширяющегося Солнца

23.01.2021, 19:03, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Всему на свете приходит конец, и наша Солнечная система также не вечна. Примерно через пять с половиной миллиардов лет солнце начнет расширяться, а диаметр нашей звезды увеличится настолько, что край солнечной короны выйдет за пределы нынешней орбиты Земли.

Однако планета к тому времени «сбежит» со своей траектории на 60 млн км от центра системы. Земля не сгорит, хотя ее поверхность нагреется до 2 тысяч градусов. Плохая новость в том, что замедление движения по орбите все равно вернет нашу планету на поверхность Солнца.

Однако человечество, если оно, конечно, доживет до того времени, сможет создать достаточно мощные двигатели, чтобы разогнать Землю и отодвинуть ее орбиту в район Плутона. В этом случае жить на ней все еще будет можно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским

27.07 / Названо заболевание, повышающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Тихановская – всего лишь символ перемен, люди выходят не в ее поддержку

21.09 / С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

29.11 / Чем скорее соберется первая сессия Харьковского облсовета, тем лучше – Масельский

12.12 / Россия упрочила лидерство в арктической гонке новым рекордом

23.09 / США могут ограничить импорт продуктов принудительного труда из Китая

08.07 / Капля старой вакцины – и коронавирус остановлен? 

15.09 / В Вашингтоне удалёнка может продлиться до следующего лета

10.10 / Трамп похвастался оружием, о котором «мечтают» РФ и Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска