Акции в поддержку Навального

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23.01.2021, 19:00, Разное
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…избита спецкор «Новой», в Москве задержанных более 50, по стране больше 300.

Москва. На Пушкинской некоторые протестующие держат в руках ершики


Фото: Серафима Свердлова / «Новая газета»

Москва. Еще одного специального корреспондента «Новой» ударили дубинкой по голове

«Тут большая давка, людей очень сильно бьют дубинками, меня ударили по голове и со спины. Прямо около памятника людей валят на землю», — рассказала автор «Новой» Татьяна Васильчук, которая сейчас находится на Пушкинской площади возле «Известий».

За несколько секунд силовики расчистили участок площади, параллельно избивая и задерживая демонстрантов

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета



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