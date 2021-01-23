Акции в поддержку Навального
23.01.2021, 19:00,
Разное
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…избита спецкор «Новой», в Москве задержанных более 50, по стране больше 300.
Москва. На Пушкинской некоторые протестующие держат в руках ершики
Фото: Серафима Свердлова / «Новая газета»
Москва. Еще одного специального корреспондента «Новой» ударили дубинкой по голове
«Тут большая давка, людей очень сильно бьют дубинками, меня ударили по голове и со спины. Прямо около памятника людей валят на землю», — рассказала автор «Новой» Татьяна Васильчук, которая сейчас находится на Пушкинской площади возле «Известий».
За несколько секунд силовики расчистили участок площади, параллельно избивая и задерживая демонстрантов
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Источник: Новая газета
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