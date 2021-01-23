Мнение: Новый курс США на Ближнем Востоке

23.01.2021, 18:58, Разное

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Обзорный материал на тему проблематики внешней политики США на Ближнем Востоке после прихода к власти администрации Байдена.

Новый курс США на Ближнем Востоке

Турция. Опасная субъектность

Отношения США с Турцией были омрачены еще на закате второго срока Барака Обамы, когда начались первые серьезные трения, связанные с курдским проектом. А провалившийся государственный переворот (в котором Анкара косвенно обвиняла Вашингтон и скрывающегося на территории США проповедника Фетхуллаха Гюлена) привел к тектоническим переменам в регионе — Турция фактически выпала из антиасадовской коалиции и примкнула к ситуативному партнерству с Россией и Ираном. Это привело к целой цепи сделок за счет курдов и «зеленой оппозиции», а также подписанию Астанинских соглашений, полностью игнорировавших позицию США. С 2016 по 2020 годы этот процесс фактически привел к краху «зеленых», которые теперь полностью подконтрольны Турции и сконцентрированы в Идлибе, не имея каких-либо перспектив свергнуть Башара Асада.

Кроме того, Турция в ходе операций в районе Аль-Баба, Африна и Рас-эль-Айна силовыми методами помешала созданию реальной курдской автономии на всем протяжении сирийско-турецкой границы. Также турецкое правительство демонстративно закупило у РФ ЗРК С-400, расширило экономическое партнерство с Россией и укрепило сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Санкции против Турции или запрет на поставку F-35 не остановили Анкару, которая укоренилась в своем «непослушании». К концу президентства Трампа Реджеп Тайип Эрдоган проводил собственную субъектную политику по расширению сфер влияния на Ближнем Востоке, Кавказе и в Северной Африке, не особо заботясь о мнении Вашингтона.

Перед Байденом и его администрацией встанет достаточно непростой выбор с учетом заявлений о восстановлении «демократических принципов и идеалов», которые плохо соотносятся с характером политического режима в Анкаре. Для нормализации отношений США будут вынуждены пойти на определенные уступки – отказаться от санкций за С-400, прекратить поддержку курдского проекта и сетей «гюленистов». Если же уступок не будет, то Эрдоган продолжит следовать избранным неоосманским курсом, который, помимо опасности для соседей Турции, создает угрозу и американской стратегии, связанной с курдами, так как Анкара ясно дала понять, что намерена продолжать против курдов силовые операции, дабы не допустить создания курдского государства или автономии.

Несмотря на это, в Демократической партии есть круги, которые считают, что на деятельность Эрдогана можно закрыть глаза и предпочесть его курдам, дабы направить кипучую активность Турции против интересов России и Ирана, попутно разрушив существующий в Сирии режим двусторонних сделок. С другой стороны, возвращение в администрацию таких фигур, как Бретт МакГерк, говорит о том, что США вряд ли полностью откажутся от курдского проекта, который именно администрация Обамы в свое время и культивировала.

Возможно, на первом этапе корректировки политики в отношении Турции США предпочтут острожный подход, пытаясь реанимировать отношения с Анкарой без необходимости порывать с курдами. Но опыт поздней администрации Обамы и администрации Трампа показал, что турки при таком подходе не отличаются большим терпением, резонно считая, что США водят их за нос и пытаются отвлечь от основной угрозы турецкой государственности. Полагаю, ясность наступит после инспекционных поездок представителей Госдепа и Пентагона в Сирийский Курдистан и прояснения перспектив поддержки курдов против России, Ирана и САР.

Израиль. Конец медового месяца

Уже сейчас очевидно, что время подарков Вашингтона для Израиля заканчивается. Израиль немало выиграл от деятельности администрации Трампа, признавшей Иерусалим столицей страны и обеспечившей нормализацию отношений Израиля с рядом арабских государств. Разумеется, все эти решения дорого обошлись Штатам — они фактически потеряли роль регионального арбитра в палестинском вопросе, который оказался отдан на откуп Ирану и Турции, конкурентно использующим его в своих интересах ради укрепления позиций в исламском мире. Демократы официально согласились продолжать курс на признание Иерусалима, но уже в первый день президентства Байдена началась странная история со сменой названия посольства США в Израиле, где Западный Берег реки Иордан и Сектор Газа шли в аккаунте посольства в Twitter отдельно от Израиля.

Не является большим секретом, что левая часть Демократической партии поддерживает точку зрения палестинцев, поэтому можно ожидать попыток частичного отката позиции Вашингтона по палестинскому вопросу — хотя бы для восстановления адекватных отношений с умеренными палестинскими лидерами. С другой стороны, позиция по Иерусалиму невероятно затрудняет для США маневры в этом направлении, так как на фоне Вашингтона Иран и Турция открыто поддерживают претензии Палестины на восточный Иерусалим.

Маловероятно, что администрация Байдена возьмет курс на резкое ухудшение отношений с Израилем, который так или иначе останется ее главным региональным союзником, но можно ожидать большей диверсификации американской политики. Это будет связано не только с пересмотром отношений с Турцией и Палестиной, но и с гипотетической возможностью возвращения США к ядерной сделке с Ираном, что в Израиле рассматривается как серьезная угроза для и без того сложного положения страны. На словах представители администрации Байдена заявляют о готовности к восстановлению сделки, но пока до конца не ясно, согласны они вернуться к ней на иранских условиях или же США продолжат добиваться от Ирана уступок в пользу Израиля и Саудовской Аравии.

Стоит также отметить, что проблемы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с судебными процессами по коррупции и ожидание его ухода теперь вряд ли получится скрывать дорогостоящими американскими подарками за чужой счет. Нельзя исключать, что Вашингтон может предпочесть подождать смены власти в Тель-Авиве и работать с уже менее скомпрометированной фигурой, которую можно включить в уравнения, связанные с Палестиной и Ираном.

Сирия. Уйти нельзя остаться

В отношении Сирии политика США, очевидно, будет носить инерционный характер. Нет никаких признаков того, что Вашингтон при Байдене намерен в среднесрочной перспективе прекращать оккупацию Ат-Танфа и северо-восточной Рожавы. К власти сейчас пришли те же люди, которые критиковали курс Трампа на вывод войск и помогали эту стратегию саботировать. Никаких подвижек в вопросе признания легитимности Асада или же снятия санкций с Сирии не предвидится. Наоборот, если в вилке Турция — курды выбор будет сделан в пользу курдов, то можно ожидать не только усиления давления на Дамаск, но и наращивания контингента американских войск в Сирии для укрепления позиций США в нефтяных районах. При этом, в зависимости от исхода переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном, могут измениться мотивы американской оккупации.

Так как тезис о борьбе с терроризмом уже давно выглядит неубедительно, то выдвинутая Трампом концепция «мы здесь ради нефти» может быть наконец заменена реальной причиной — противостояние иранскому влиянию, чего Госдеп и некоторые генералы в Пентагоне пытались добиться еще при Трампе. Если же сделка с Ираном будет заключена, то незаконное нахождение на территориях продолжится под другим прикрытием. Кроме того, линия на «лишение России плодов победы в Сирии» открыто проговаривалась в демократических кругах еще при Трампе и сейчас она явно будет служить руководством к действию. Предложения России о сотрудничестве в гуманитарной и контртеррористической сферах вряд ли будут приняты. Скорее, наоборот, давление на российские позиции в Сирии может возрасти, причем не только по информационной или санкционной линиям.

В целом можно ожидать, что курс США в Сирии на первых этапах будет развиваться в прежнем ключе, но курдский вопрос и сделка с Ираном могут скорректировать его уже к лету 2021 года.

Ирак. Как не утонуть в песках

Наиболее проблемная ситуация для США на текущий момент сложилась в Ираке. Из-за ошибок администрации Трампа Иран добился чего хотел: был построен проходящий через Ирак шиитский мост, принят закон об изгнании войск США из этой страны, нападения на американские объекты и колонны стали регулярными, а посольство фактически не может функционировать. Удары по шиитским ополченцам, как и убийство генерала КСИР Касема Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу-Махди Мухандиса, не решили, а лишь усугубили проблемы США, которые оказались вынуждены сокращать свое военное присутствие в Ираке под внешним давлением, сдавая свои военные объекты иракской армии.

Сама же антиамериканская кампания позволила Ирану укрепить свои позиции в Ираке и добиться ситуативного союза с «садристами» в вопросах изгнания США из Ирака. Попытки отменить неудобный закон в парламенте Ирака провалились, как и попытки натравить иракскую армию на отряды «Хашд Шааби», «Асаиб Ахль аль-Хакк» и «Катаиб Хезболла». Эта борьба показала огромное неформальное влияние Ирана на нынешний Ирак, из которого изгнать Иран сейчас практически нереально. Тут у США есть два очевидных пути.

Курс на эскалацию с Ираном будет вести к новым ударам по иранским целям в Ираке и Сирии, борьбе за влияние на правительство и парламент Ирака и постоянным атакам иранских прокси на оставшиеся американские объекты. Это, вероятно, приведет к необходимости не вывода, а ввода в Ирак новых контингентов войск (или сил частных военных компаний), даже несмотря на противодействие местных правительства и парламента, как это, например, делает Турция, игнорирующая протесты Ирака по поводу систематических военных операций Турции на иракской территории.

Курс на восстановление ядерной сделки и частичную деэскалацию, в том числе через посредничество Катара, может привести к снижению напряженности в Ираке и переходу конфликта на низкоинтенсивный уровень, где США предпочтут укрепить свои позиции в Иракском Курдистане с сохранением 1-2 баз в Большом Ираке.

Ключевыми факторами для этого выбора окажутся судьба ядерной сделки, возможное снижение напряженности в Персидском заливе при посредничестве Катара и формат дальнейшей поддержки курдского проекта.

Иран. Экзистенциальные противники в поисках диалога

Если не брать ключевых противников США, то Иран представляет для Вашингтона основную проблему на Ближнем Востоке. Невзирая на давление – начиная от санкций и заканчивая убийством Сулеймани – Иран за последние годы, несмотря на экономические проблемы, серьезно укрепил свои позиции по всему региону, ясно обозначив претензии на роль региональной сверхдержавы, которой по большому счету не хватает лишь ядерного оружия. Демократы в течение всей каденции Трампа яростно критиковали его курс в отношении Тегерана и расценивали выход из ядерной сделки как большую ошибку, которую политик совершил в пылу борьбы с «наследием Обамы» и подыгрывания Израилю.

Уже сейчас новое руководство Госдепа не отрицает возможности возвращения к ядерной сделке, ключевой вопрос здесь – как это сделать без «потери лица» Вашингтона. Иран ясно дал понять, что возвращение к сделке возможно на условиях 2015 года при отмене введенных Трампом санкций. Все вместе это, конечно, будет выглядеть проявлением слабости со стороны США, поэтому выбор, очевидно, будет сделан в пользу кулуарного торга, который пройдет через посредников в ближайшие месяцы. В этом вопросе крайне важна роль Катара, через который уже осуществлялись неформальные контакты Вашингтона и Тегерана.

Можно предположить, что США попытаются включить в переговоры по ядерной сделке частичную деэскалацию в Ираке, сокращение Ираном поддержки хуситов в Йемене, уровень влияния на ливанское государство «Хезболлы» и сокращение иранского присутствия в Сирии. Иран ранее давал понять, что он готов к переговорам по Йемену (предложения озвучивал Махмуд Ахмадинежад) и деэскалации с Саудовской Аравией (до убийства Сулеймани Тегеран активно контактировал с бин Салманом).

Лишь в сирийском вопросе Иран был не склонен идти на поводу у Израиля, даже при российском посредничестве. В целом возможности для торга есть, но Иран явно не устроит добавление этих уступок к простому восстановлению ядерной сделки и частичному снятию санкций. США должны будут предложить что-то еще, и тут у Байдена есть пространство для маневра, связанное с сокращением поддержки курдов (в особенности иранских) и Саудовской Аравии в Йемене. Скорее всего, уже этой весной переговоры между США и Ираном вступят в активную фазу, но совсем не обязательно, что они увенчаются успехом.

Специально для ФАН

Полностью с инфографикой доступно по ссылке https://riafan.ru/1373246-ssha-na-blizhnem-vostoke-kakie-resheniya-baidena-opredelyat-sudbu-regiona (материал большой, в один пост ЖЖ никак не помещается)

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