Ученые обнаружили новый негативный фактор недосыпания

23.01.2021, 18:54, Разное

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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили негативные аспекты, являющиеся следствием недосыпания людей. Выяснилось, что депривация сна способна привести к проблемам, сопоставимым с черепно-мозговой травмой.

Участниками исследования ученых, представляющих Университет Огайо (США), стали более 30 тысяч спортсменов. В процессе научной работы изучалась динамика развития состояния здоровья исследуемых, и многие из них заявили о наличии у них головокружений, непереносимости яркого света, частой утомляемости и мигрени. Такие симптомы, как подтвердили медики, весьма характерны для лиц, перенесших сотрясение головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы. Однако, после тщательного изучения медицинских данных участников исследования, оказалось, что подобных повреждений никто из них ранее не испытывал. Зато выяснилось, что все упомянувшие о вышеуказанной негативной симптоматике регулярно недосыпали в ночное время из-за различных сопутствующих причин, а также периодически попадали в стрессовые ситуации.

Совокупность указанных факторов дала экспертам повод утверждать, что частое недосыпание может привести к последствиям, характерным для испытавших повреждение мозга. К слову, исследователи напомнили, что депривация сна грозит снижением концентрации внимания и другими опасными для здоровья аспектами.

Источник: glavufa.ru