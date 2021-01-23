 

Ученые обнаружили новый негативный фактор недосыпания

23.01.2021, 18:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили негативные аспекты, являющиеся следствием недосыпания людей. Выяснилось, что депривация сна способна привести к проблемам, сопоставимым с черепно-мозговой травмой.
Участниками исследования ученых, представляющих Университет Огайо (США), стали более 30 тысяч спортсменов. В процессе научной работы изучалась динамика развития состояния здоровья исследуемых, и многие из них заявили о наличии у них головокружений, непереносимости яркого света, частой утомляемости и мигрени. Такие симптомы, как подтвердили медики, весьма характерны для лиц, перенесших сотрясение головного мозга вследствие черепно-мозговой травмы. Однако, после тщательного изучения медицинских данных участников исследования, оказалось, что подобных повреждений никто из них ранее не испытывал. Зато выяснилось, что все упомянувшие о вышеуказанной негативной симптоматике регулярно недосыпали в ночное время из-за различных сопутствующих причин, а также периодически попадали в стрессовые ситуации.

Совокупность указанных факторов дала экспертам повод утверждать, что частое недосыпание может привести к последствиям, характерным для испытавших повреждение мозга. К слову, исследователи напомнили, что депривация сна грозит снижением концентрации внимания и другими опасными для здоровья аспектами.

Источник: glavufa.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Митинги за Фургала. 19-20.12.2020

26.11 / Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку

14.07 / Назван новый симптом ранней стадии болезни Паркинсона

20.08 / Ученые объяснили, какой вред организму наносят энергетические напитки

09.10 / Шестипалые пришельцы из Бразилии

06.12 / Мнение: Диктант с фигой в кармане, медиатоталитаризм в США и честный Яндекс

04.08 / Романтика в Нью-Йорке: дочь Умы Турман Майя Хоук и Том Старридж подтвердили роман

27.06 / Пугачева благословила Волочкову на исполнение своего хита

23.09 / Кейт Миддлтон выбрала идеальный casual-образ для встречи с волонтерами

19.01 / Скандалы: Следователи сыграли в «убийство в Mercedes»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска