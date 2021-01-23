“Мы же не станки строгаем”: Дарья Мороз поделилась эмоциями актерской сентиментальности

23.01.2021, 18:54, Разное

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Популярная актриса Дарья Мороз разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками эмоциями после сыгранного в новых условиях спектакля. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от фолловеров.

Поводом для публикации, по сути, стало недавнее ослабление жестких карантинных мер, вызванных пандемией и касающихся ограничения количества находящихся в зрительном зале зрителей до 25% от общей вместительности. Новый спектакль был сыгран актерской труппой, в составе которой была и Дарья Мороз, уже с половинным заполнением, и этот фактор вызвал у телезвезды достаточно оптимистичные эмоции. Она призналась, что увеличение количества зрителей вдвое значительно повысило уровень вдохновения всех игравших в спектакле, мотивируя их на особое настроение. Кроме того, артистка упомянула о сложностях, с которым была сопряжена игра на сцене при заполненности зала лишь на четверть. “Как мы рефлексируем от всего этого и стараемся, чтобы в зале не чувствовалась разница. Как мы со сцены понимаем сложность нахождения в зале в маске. Всему актерскому цеху это время очень тяжело работать: мы же не станки строгаем, мы с собой работаем, со своей природой”, – объяснила Мороз. Завершая откровения, хозяйка поблагодарила зрителей и коллег за яркие эмоции, сопутствующие сыгранному спектаклю: “Спасибо, ребята, это прям до слез!”.

Фолловеры актрисы, со своей стороны, выразили большую солидарность с её мнением и пообещали сохранять верность театральному искусству несмотря на неспособствующие этому факторы. Также поклонники традиционно похвалили актерское мастерство любимицы и её привлекательные внешние данные. Публикация набрала почти 10 тысяч “лайков”.