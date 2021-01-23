Мнение: Как нам обустроить Россию будущего без Навального и Ко?

23.01.2021, 18:48, Разное

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Друзья, у меня масса работы и некогда писать большие тексты, хотя его я сделаю на неделе. И по итогам. А пока, в таком ТГ стиле, можно сказать. Так все-таки – как нам обустроить Россию?

В одном из предыдущих моих постов, мой хороший знакомый узнал себя – и гневно мне написал, что дескать – не звони мне больше. Это реакция стандартная, ничего нового здесь нет, я так потерял нескольких родственников на этой информационной войне. Но есть что добавить.

Во-первых. Вот почему я больше не демократ, если под этим понимать "думающих людей" с критической точкой зрения. Тоже в кавычках. Потому что они не могут в полемику. И да, я не собираюсь упорно разводить срачи и кого-то деанимизировать – в эти игры я давно-давно наигрался. Однако.

Человек, который обиделся – убирал набережную. Да-да, собрал кучу людей, я это видел – и организовал уборку территории. Это разве не круть? Оно. И поэтому, хоть и настойчиво просит – не собираюсь с ним ссорится. Хотя конкретно за то, чо он пошел за Навального на митинг считаю его так, как считаю. Кстати, меня, запутинца многолетнего – многие из бывших коллег по СМИ – считают дебилом. И чо? Вот и чо?

Просто, когда начинаешь задавать вопросы: ты плохо живешь – начинают ответы про бабушек, про беззаконие и дальше по методичке. Говорю, в планах написать большой текст, который разобьет на раз все их легенды. Другое дело, что "борцы" не будут этого читать. Но так устроена эта секта – поэтому там меня теперь терпеть не могут – я знаю про них все изнутри. И готов это говорить.

Но, тут появляется – во-вторых. И это то, к чему призываю я. Потому что, если вы хотите добра СТРАНЕ – только подумайте об этом чтобы закрепить – не надо ходить на митинги. Не надо думать, что вы в белом, а мы тут – быдло, которое – не понимает. Не надо вешать на себя рубище и кричать, что творится адский ад и беззаконие. Особенно, после того, как мутузят желтых жилетов в Париже и как превращают во внутренних террористов тех, кто вышел в Вашингтоне за Трампа. Потому что вы сделаете – точно также. А если не вы, то те, за кого вы топите – включая Навального. Яркий пример: как навальнята гасят тех, кто вспоминает Навальному 10 000 ЕВРО.

Но самое главное, конечно, не это.

Много лет я рассказываю о достижениях России. Но среди тех, кто "думает" и "относится критически" – каждый первый тут же скажет – про бабушек, про дороги, про беззаконие, про коррупцию, список бесконечен – вы всего его знаете. И потом сморщит лицо в куриную попку и презрительно плюнет в мою сторону.

И обсуждать, что коррупция есть везде, да только у нас сажают так, как не снилось в Европе – бесполезно. Как бесполезно говорить про свободу слова, которой в России теперь больше, чем в США. Про то, что Навальный – ну, разве это не очевидно – наработал на куда как более тяжкие статьи. Хотя не ответил еще и за те, которые уже у него есть.

Ребята: борьба это клево, но в подъездах вам ссыт не Обама и не Путин. И не Путин обязан вам там убирать.

Повторюсь, я часто пишу про своих друзей и знакомых, без имен, конечно. Один из них собрал кучу народа, чтобы очистить набережную. Другой – при мне кинул на эту набережную пустую бутылку. Оба – против власти. Вы начинаете понимать разницу?

Если человек адекватен в жизни – не становись мудаком якобы в политике. Навальнята за редким исключением – не делают лавочки, не переводят старушек через дорогу, они просто жрут и гадят. И ноют, ноют, ноют.

Я хочу рассказывать о достижениях России и надеюсь в этом году запустить новый большой сайт с партнером. РашаТудей помогает детям. И вот так, строя заводы, строя железные дороги, ремонтируя старое и создавая новое – мы победим.

Но, если ты выходишь за Навального, который тебе просил санкции в Германии – спроси себя, ты уверен, что ты отдаешь отчет своим действиям? И еще, когда за Навального топит Ходорковский – еще раз спроси себя – ты точно уверен?

Потому что абстрактными бреднями про законность – ты врешь в первую очередь себе. Потому что прежде чем говорить о беззаконнии – спроси – скольких Навальный уже посадил, кто ему верил, сколько посадит сегодня. Может быть среди них – будешь и ты.

И учи уже законы. И химические тоже, прежде чем говорить, что Навального отравили. Потому что Путин все адекватно сказал: "Хотели бы убить, убили бы". И уж точно – не выпустили из страны.

И последнее. Навального ДЕПАРТИРОВАЛИ из ГЕРМАНИИ. Ведь там отлично понимали все.

Так что за то ты борешься? Ты уверен, что за Россию, когда подставляешь себя, детей и даже сотрудников полиции, которым испортил выходные.

Счастья вам. И ума.

Вместе победим.