 

Голикова назвала приоритетную версию происхождения коронавируса

23.01.2021, 18:42, Разное
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По словам вице-премьера, знания и различные научные сведения о COVID-19 пополняются “практически ежеминутно”. Она добавила, что на данный момент наблюдается “небывалый” всплеск развития науки в этом направлении с 2020 года.

Татьяна Голикова заявила, что по сей день приоритетная версия происхождения коронавирусной инфекции связана с летучими мышами. Однако официального заявления ученых так и не прозвучало.

“Я думаю, что еще потребуется исследование, во всяком случае, мы эти исследования ведем. Но самая близкая версия – это летучие мыши, но она тоже уже модифицировалась – якобы между человеком и летучей мышью кто-то еще был”, – предположила Голикова.

Статистика новых случаев заражения коронавирусом показывает, что болезнь стала распространяться с несколько меньшей скоростью, чем до этого. По мнению некоторых экспертов, это может объясняться применением вакцины.

Отмечается, что в настоящее время в России произведено 7,6 миллиона доз вакцины. Согласно прогнозам, в первом квартале 2021 года от COVID-19 будет привито около 20 миллионов россиян. Во многих странах уже проглядывается тенденция: правительства стимулируют граждан и создают условия для комфортного вакцинирования.



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