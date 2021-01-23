Алексея Навального экстрадируют в КНДР по делу об оскорблении Сталина

23.01.2021, 18:31, Разное

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Минюст Северной Кореи добился от российской стороны выдачи блогера Алексея Навального по уголовному делу, открытому на него в февраля 2017 года по факту оскорбления Иосифа Сталина.

За нелицеприятные высказывания в адрес отца народов Навальному может грозить от 15 до 35 лет трудовых лагерей. Экстрадиция блогера стала возможна благодаря заключённому 10 января межгосударственному соглашению о взаимной выдаче государственных преступников между Россией и КНДР

По данным следствия, Навальный на протяжении нескольких лет регулярно высказывался о роли Сталина в истории СССР в негативном ключе, позволял себе беспочвенные обвинения в адрес вождя и клеветал на созданную им систему перевоспитания граждан. Блогер будет экстрадирован в Северную Корею на борту особого военного вертолёта, который доставит его из Матросской тишины в Пхеньянский СИЗО №1 им. Ким Ир Сена.

– Преступники думают, что могут клеветать на великого Иосифа Сталина и скрываться от правосудия заграницей. Пусть знают, что у закона длинные руки. Этот человек пытался смутить умы корейских трудящихся клеветой в сети «Интернет», но благодаря мудрости нашего вождя, славного и достопочтенного руководителя Ким Чен Ына, в стране этот ролик посмотрело только 4 человека, включая членов следственной группы. Мы считаем, что только труд сможет облагородить этого безработного якобы юриста и сделать из него человека, – сказал министр юстиции КНДР Е Пак Хвонг.

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