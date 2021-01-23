В Японии назвали число подъемов истребителей по тревоге из-за самолетов России

23.01.2021, 18:24, Новости дня

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Японские истребители с апреля по декабрь 2020 года 206 раз поднимались по тревоге из-за российских самолетов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии.

Японские министерства и ведомства, и министерство обороны не исключение, часто дают статистические данные из расчета финансового года, который начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта, передает РИА «Новости».

Всего с апреля по декабрь прошлого года истребители японских военно-воздушных сил самообороны поднимались по тревоге 544 раза. Из них из-за российских самолетов 206 раз, китайских – 331 раз, еще семь раз самолеты не были идентифицированы.

Японское ведомство отмечает, что появление вблизи Японии российских и китайских самолетов сократилось: в 2019 году из-за российских самолетов истребители Японии поднимались по тревоге 216 раз, а из-за китайских – 331. Это повлияло и на общее число экстренных вылетов: оно сократилось с 742 за тот же период в прошлом году до 544. На долю китайских самолетов приходится 61% вылетов, на долю российских – 38%. На остальные 1%.

Летчики Дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что японцы раскритиковали власти за страх перед Россией.

Японские интернет-пользователи активно обсуждали статью на портале Yahoo News Japan, посвященную прошедшему в конце декабря совместному патрулированию самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читатели предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина. При этом в Минобороны РФ подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств.