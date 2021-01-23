Протестующие перекрыли движение на Цветном бульваре и Садовом кольце

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23.01.2021, 18:24, Новости дня
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Участники несанкционированной акции в Москве продолжают перекрывать движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца, сообщил департамент транспорта столицы.

«Участники несанкционированных акций продолжают перекрывать движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца. Это блокирует работу наземного транспорта и движение личных автомобилей. По возможности избегайте поездок в эти районы», – сообщается в Telegram-канале дептранса.

Ранее дептранс сообщал, что на Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, М1 и 15.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.



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