 

Россия под разными предлогами затягивает решение конфликта на Донбассе мирным путем – МИД Украины

23.01.2021, 18:16, Новости дня
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Россия под разными предлогами пытается сорвать мирное решение конфликта на Донбассе. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” заявил 22 января спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Украина не видит никаких признаков того, что Россия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Зато Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемый участок государственной границы”, – сказал он.

По словам дипломата, Украина прилагает максимум усилий для мирного урегулирования ситуации на востоке страны, выполняя договоренности, достигнутые в рамках переговоров в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе.

“Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности”, – заявил Николенко.

Комментарий спикера МИД Украины был ответом на заявление МИД РФ, в котором говорилось, что возможное подключение США к “нормандскому формату нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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