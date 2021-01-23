Россия под разными предлогами затягивает решение конфликта на Донбассе мирным путем – МИД Украины
23.01.2021, 18:16,
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Россия под разными предлогами пытается сорвать мирное решение конфликта на Донбассе. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” заявил 22 января спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
“Украина не видит никаких признаков того, что Россия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Зато Россия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал через неконтролируемый участок государственной границы”, – сказал он.
По словам дипломата, Украина прилагает максимум усилий для мирного урегулирования ситуации на востоке страны, выполняя договоренности, достигнутые в рамках переговоров в нормандском формате и в трехсторонней контактной группе.
“Требуем от российской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности”, – заявил Николенко.
Комментарий спикера МИД Украины был ответом на заявление МИД РФ, в котором говорилось, что возможное подключение США к “нормандскому формату нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей”.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
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