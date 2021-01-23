В Киеве на акции в поддержку Навального возле посольства России произошли стычки

23.01.2021, 18:16, Новости дня

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В Соломенском районе Киева на акции в поддержку российского политического деятеля произошел словесный конфликт, который правоохранители сразу же прекратили, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции 23 января.

“Сегодня у здания посольства, на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе столицы, состоялась акция в поддержку российского политического деятеля, на которой присутствовало около 30 человек. Во время мероприятия между участниками акции произошел конфликт, в который вмешались работники полиции и сразу его прекратили”, – рассказали полицейские.

Акцию уже завершили, заявления или сообщения по данному событию в полицию не поступали.

По информации агентства “РБК-Украина”, в Киеве под посольством России проходила акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. К посольству подошли около двух десятков мужчин, они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные возле посольства. Во время акции они толкались с полицией, которая оградила посольство РФ.

В России 23 января на акции протеста в поддержку Навального вышли десятки тысяч человек. Митинги проходят более чем в 80 городах по всей стране, задержаны уже более 1600 человек.

Точное количество протестующих в регионах неизвестно, но, по наблюдениям “Медузы”, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга на митинги в поддержку Навального раньше не выходило так много людей.

В Москве, по оценке Министерства внутренних дел РФ, на Пушкинской площади собралось порядка 4 тыс. человек, однако Reuters пишет о как минимум 40 тыс. участников. Более 1 тыс. протестующих было на акциях во Владивостоке и в Хабаровске. Задержания сопровождаются применением силы.

Протесты в России. Акция “Свободу Навальному!”. Уже задержаны больше тысячи человек. Онлайн-репортаж

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовиться к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

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