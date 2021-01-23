Финский ученый предлагает колонизацию Цереры

23.01.2021, 18:14, Новости дня

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По мнению ученого из Финляндии Пекка Янхунена, карликовая планета Церера, расположенная в поясе астероидов Солнечной системы, вполне может оказаться пригодной для жизни людей.

Правда, все человечество в случае необходимости переселить туда не удастся, утверждает эксперт. Он полагает, что численность колонии там не может превышать 50 тысяч человек.

Например, на низкую орбиту Цереры можно запустить космическую станцию, от которой на поверхность планеты будет проведен специальный лифт. Станция обеспечит возможность для космических мигрантов, которые наверняка появятся в будущем. На Церере есть углекислый газ, вода и азот. Этого достаточно для обеспечения жизненных потребностей колонистов.