Ученые поведали о странной особенности солнечного ветра
23.01.2021, 18:14,
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Тайна северного сияния давно волнует научные круги. Согласно результатам последних исследований, солнечный ветер, достигающий окрестностей нашей планеты, странным образом притягивается к северному потоку.
Вероятнее всего, здесь наблюдается обычный эффект притяжения разнозаряженных частиц, поскольку возле северного полюса Земли сходятся линии магнитного поля.
В целом, такая теория выглядит наиболее прадоподобной, отмечают исследователи. Хотя ученый готовы предоставить и другие объяснения данному явлению. Напомним, ранее наука полагала, что частицы солнечного ветра, достигая магнитного поля, равномерно распределяются между обоими полюсами. Но это оказалось не так.
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