Ученые обнаружили, что организм «помнит» коронавирус

23.01.2021, 18:04, Разное

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Ученые из США выяснили, что организм человека «помнит» коронавирус. Это поможет иммунной системе бороться с новыми инфекциями.

Авторы научной работы изучили иммунный ответ на несколько типов коронавируса, в том числе MERS-CoV и SARS-CoV-1. Реакция организма на некоторые инфекции напоминает обычную простуду. Результаты исследования показали, что заражение SARS-CoV-2 может спровоцировать реакцию антител, ранее появившихся после перенесенного коронавируса до момента начала пандемии COVID-19.

Белки способны связываться с элементами новой инфекции. Что касается реакции иммунитета, то он может получить помощь от контактов с иными вирусными штаммами.

Информация, полученная учеными, поможет разработать новые методы выявления коронавируса и его последующего лечения. Также появится возможность оценить эффективность плазмы тех, кто уже выздоровел, и разработать эффективные вакцины. Выводы американских исследователей могут помочь объяснить, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19 или же у них наблюдается легкая форма заболевания.

Источник: ria.ru