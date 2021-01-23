Мнение: Два факта, почему я осуждаю митинги “протеста” и теряю на этом людей

23.01.2021, 18:00, Разное

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Да, сегодня так кучно пошло, что я не могу удержаться. Итак, мне показали свое "фи" многие знакомые тире оппозиционеры. Кто-то из них горяч душой и чист помыслами, кто-то, откровенное [слово нехорошее]. Вторые, кстати, сейчас очень рады – ну, как же – пошло то самое "мочилово". В Томске, слава Богу, обошлось. Но. Что, товарищи, вы этому – серьезно рады?

Первое, цитирую:

Посольство США прокомментировало несогласованные акции в России, заявило, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах" и "поддерживает право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений"Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов, но эти события посольство США не комментировало.

Вот об этом я постоянно талдычу. Пока некоторые восторженные, причем еще и еще раз – не дети, я проходил такое, я в Тусуре был еще каким активистом, я переживал, когда закрывали НТВ и т.д. – думают, что они ВЫРАЖАЮТ гражданскую позицию: умные люди из-за большой лужи – тупо пытаются сделать нам Майдан. О чем, кстати, прекрасно написал товарищ Шарий. Дескать, кому надоело жить в плохой России – добро пожаловать в прекрасную Украину. Я бы даже сказал – добро пожаловать на…

Все, кто якобы шпарит за нормальные страны – игнорируют подобное. Ибо такое – неудобно. Но это еще ладно, дальше – больше.

Я не буду сюда ставить видео, тем более из ТГ не умею – вы, чо – серьезно?

Эпизод первый: сотруднику ГИБДД какая-то тварь бьет в лицо! Второй должен был его бы тут же застрелить, но нет – мы в России.

Эпизод второй: сотрудника ОМОНА толпа отбивает от основной части полиции и снимает с него шлем! Потом его, шлем, пинает. Тоже самое – ни в США, ни во Франции – нельзя такое представить без трупов нападающих ТУТ ЖЕ.

А теперь спросите меня: почему я называю дебилами, своих знакомых, кто это поддерживает? Нет, они скажут – мы просто вышли рассказать свое мнение, что ВЛАСТЬ НАРУШАЕТ ЗАКОН.

Что примеров было до этого мало, что так и будет? Что – как-то не ясно было, что ради этого все начиналось? Что – не ясно, что завтра в западных СМИ не будет этих роликов или картинок, а будут писать – как менты били детей?

Кстати, во Владивостоке пустили СНАЧАЛА детей, а из-за них кидали в оцепление разные предметы. Это другое? Это вы не виноваты? Вы этого – не хотели?

Не надо мне ля-ля. Вы взрослые люди, которые отдают себе отчет в том, что вы делаете.

Просто вы, друзья мои и знакомые – много лет считаете народ быдлом, меня – мудаком, дебилом, запутнцем, предателем и дегенератом. У кого массовое сознание, одна извилина, зомбированным кремлеботом и т.д. и т.п.

И чо, вам сейчас хорошо?

Нет, вы просто закроете глазки, зажмете ушки и будете думать – что это не вы, а КАКИЕ-ТО провокаторы.

НО это вы. ЭТО ВАША ЦЕЛЬ. Быть лучше, чем я, чем бабушка (тупая) кто голосует за ЕДРО. Это ВЫ.

Живите с этим. Пока спокойно.

И не обижайтесь, когда однажды гиря до полу дойдет.

Не хочу я сегодня желать счастья дегенератам, кто его не достоин.