Ничто не ново под луной – Личное мнение
23.01.2021, 17:54,
Разное
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В 80-х по стране колесили «Ласковые маи» детдомовцев, певшие жалостливые песни о любви. В 20-х брошенные мамочкой дети захватили Тик-ток.
Тоже поют — ни голосов, ни слуха, зато варят коктейли и собирают миллионы просмотров.
Фото: Соцсети
Братья Милохины — это ТОП Тик-тока. В бессознательном возрасте их мамочка отправила детей в детдом.
Нет, ну а что? Муж спился, а женщине было трудно самой воспитывать мальчиков.
Десять лет дети маялись по приютам, а потом стали тиктокерами. Объявилась и мамочка — у неё появились другие дети.
«Думаю, совесть замучила, не думаю, что ради какой-то выгоды, иначе бы она уже раньше с нами связались с обоими. Я думаю, ей надо сначала разобраться в себе, а потом уже лезть в нашу с Даней жизнь», — заявил старший из братьев-тиктокеров Илья после передачи с участием мамочки.
Сам Даня, который намного популярнее своего брата, вообще не стал встречаться с мамашей. А нафига? Денег у него и без этой женщины вполне достаточно.
Фото: Соцсети
Уровень тиктокеров, конечно, не дотягивает даже до безголосых детдомовцев из Ласкового мая, зато популярности, благодаря китайской соцсети, не меньше.
«Я сижу дома, варю коктейль», — поёт Даня Милохин, и всем совершенно понятно, что никакая мамочка тут уже не поможет.
Фото: Соцсети
Даню обнимает Колька Пшеничка Басков. С мальчиком рады спеть дуэтом и другие чёрные дырки голубого экрана.
Вот такие у ваших детей теперь кумиры.
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Источник: Лена Миро
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