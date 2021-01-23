Ничто не ново под луной – Личное мнение

23.01.2021, 17:54, Разное

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В 80-х по стране колесили «Ласковые маи» детдомовцев, певшие жалостливые песни о любви. В 20-х брошенные мамочкой дети захватили Тик-ток.

Тоже поют — ни голосов, ни слуха, зато варят коктейли и собирают миллионы просмотров.



Фото: Соцсети

Братья Милохины — это ТОП Тик-тока. В бессознательном возрасте их мамочка отправила детей в детдом.

Нет, ну а что? Муж спился, а женщине было трудно самой воспитывать мальчиков.

Десять лет дети маялись по приютам, а потом стали тиктокерами. Объявилась и мамочка — у неё появились другие дети.

«Думаю, совесть замучила, не думаю, что ради какой-то выгоды, иначе бы она уже раньше с нами связались с обоими. Я думаю, ей надо сначала разобраться в себе, а потом уже лезть в нашу с Даней жизнь», — заявил старший из братьев-тиктокеров Илья после передачи с участием мамочки.

Сам Даня, который намного популярнее своего брата, вообще не стал встречаться с мамашей. А нафига? Денег у него и без этой женщины вполне достаточно.



Фото: Соцсети

Уровень тиктокеров, конечно, не дотягивает даже до безголосых детдомовцев из Ласкового мая, зато популярности, благодаря китайской соцсети, не меньше.

«Я сижу дома, варю коктейль», — поёт Даня Милохин, и всем совершенно понятно, что никакая мамочка тут уже не поможет.



Фото: Соцсети

Даню обнимает Колька Пшеничка Басков. С мальчиком рады спеть дуэтом и другие чёрные дырки голубого экрана.

Вот такие у ваших детей теперь кумиры.

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