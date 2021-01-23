Полицейский оказал первую помощь участнику акции в Красноярске

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23.01.2021, 17:36, Новости дня
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Сотрудник полиции оказал первую помощь и вызвал бригаду скорой одному из участников несанкционированной акции в центре Красноярска, которому стало плохо во время мероприятия.

В Красноярске во время несогласованного шествия на площади Революции одному из его участников стало плохо. Сопровождавший протестующих полицейский пришел на помощь больному. «Оказал ему доврачебную помощь, вызвал по рации «скорую» через дежурную часть. Встретил ее и передал потерпевшего медикам. Это было на площади Революции. После чего продолжил нести службу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник.

Несогласованное шествие в Красноярске началось в 14.00 (10.00 мск) на Красной площади. Протестующих сопровождали полиция и Росгвардия. Некоторые из участников кидали дымовые шашки. Несколько человек, по данным агентства, задержаны.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.



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