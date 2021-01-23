СК начал проверку из-за применения насилия к силовикам на акциях в Москве

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23.01.2021, 17:36, Новости дня
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Следователи начали доследственную проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников полиции и ОМОН на незаконных акциях в центре Москвы, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», – цитирует ТАСС Иванову.

По ее словам, в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлено несколько таких фактов. «В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших», – сообщила она.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в Москве во время несогласованных акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов, травмы не серьезные.

В свою очередь источник в медицинских кругах сообщил, что более 42 сотрудника правоохранительных органов пострадали на несанкционированной акции в центре Москвы. Отмечается, что они получили легкие травмы, госпитализированных нет.

Кроме того, в медицинских службах сообщили, что три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками незаконной акции в центре Москвы.

«По предварительным данным, пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии», – сказал источник.

В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в РФ от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.



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