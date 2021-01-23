Суд в Харькове арестовал директора пансионата, пожар в котором унес жизни 15 человек

23.01.2021, 17:26, Новости дня

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23 января Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения для директора нелегального пансионата для пожилых людей Ольги Кравченко, подозреваемой в деле о гибели 15 человек в результате пожара.

Об этом УНН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

“Содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней”, – сказал он.

Ольгу Кравченко, как и ее мужа Вячеслава Кравченко, арестованного ранее, подозревают в нарушении правил пожарной безопасности.

Харьковский филиал Общественного отмечает, что Ольга Кравченко передвигается на костылях, она расплакалась в суде.

“Приношу соболезнования, никто не хотел такого ужаса ни в чьей жизни”, – сказала подозреваемая.

Защита Кравченко просила отправить женщину под домашний арест, ссылаясь на состояние ее здоровья, однако представители прокуратуры настаивали на взятии под стражу.

Сегодня также суд намерен избрать меру пресечения еще для двух фигурантов уголовного производства, открытого по факту пожара со смертельным исходом, – владельца дома, который сдал двухэтажное здание под пансионат, и администратора, который координировал работу пансионата и не был, по данным прокуратуры, официально там трудоустроен.

Всех четырех в рамках расследования задержали и сообщили о подозрении.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы были на втором этаже здания. Госпитализировали также пять пострадавших в возрасте от 57 до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

23 января объявлено в Украине днем траура.

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