Прокурор о пожаре в Харькове: Могли ли три женщины спасти 33 человек, которые фактически не двигаются? Нет

23.01.2021, 17:26, Новости дня

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В пансионате “Золотой век”, где 21 января в результате пожара погибли 15 человек, не было ни одного огнетушителя. Об этом, ссылаясь на акт спасателей, прокурор заявил на заседании по рассмотрению ходатайства об избранию меры пресечения арендатору здания – Вячеславу Кириленко, сообщает Общественное.

Прокурор сказал, что Кравченко лично подыскал дом, где обустроили пансионат и подписал договор об аренде с владельцем.

“Непосредственно Кравченко, на наш взгляд, со своей женой подыскивал лиц пожилого возраста, которых там было размещено. Понимал ли он о том, что допускается нарушение требований пожарной безопасности? Безусловно, понимал. Поскольку мы в своей подозрению в первую очередь приводили общие требования законодательства о пожарной безопасности, которые должен соблюдать каждый гражданин Украины, в независимости от вида деятельности или роду занятий”, – сказал прокурор.

Обвинение считает, что Кравченко осознавал риск вероятности пожара.

“Понимал ли он, что пожар может произойти? Я думаю, что да, полностью понимал. Но никаких мер с его стороны, со стороны других участников и организаторов пансионата принято не было. На месте происшествия не найдено ни одного огнетушителя! Могли три женщины спасти 33 человека, которые находились там и самостоятельно фактически не могли двигаться, поскольку они нуждались в помощи посторонних лиц? Нет, не могли. Это все прекрасно понимал как наш подозреваемый, так и другие участники этого события”, – сказал прокурор.

Защита называла безосновательными аргументы обвинения.

“Есть только акт пожарной команды, которая выезжала, а фактически мы не понимаем, были ли огнетушители, была ли система какая-то соответствующая пожаротушения на данном объекте, какие именно признаки возникновения происхождения возгорания, пожара. Откуда возник пожар? На все вопросы может ответить только пожарная экспертиза, судебно-медицинская экспертиза. Здесь достаточно много следственных действий, экспертиз назначено, большой объем исследований”, – сказал адвокат.

Кравченко на этом заседании арестовали на 60 суток. Позже суд взял под стражу и его супругу Ольгу Кравченко.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом здании произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека, 15 из них погибли, все жертвы находились на втором этаже здания. Были госпитализированы также пять пострадавших в возрасте от 57 лет до 81 года.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания, по данным полиции, есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

В рамках расследования были задержаны четыре человека: владелец дома, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор и его жена – директор частного предприятия, а также администратор, который координировал работу пансионата (по данным прокуратуры, официально не был там трудоустроен). Всем четырем задержанным сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно было подключено к коммунальным сетям.

23 января объявлен в Украине днем траура.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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