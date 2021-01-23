В РФ разработана технология очистки воздуха при помощи отходов пивоварения

23.01.2021, 17:24, Новости дня

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Уникальную технологию, благодаря которой можно очищать воздух от вредных примесей, разработали в Томском государственном университете. Ученые предложили использовать в качестве фильтра и сорбента отходы пивоварения.

Как сообщает источник, проект по созданию новой технологии очистки воздуха, в том числе и от органических веществ, стартовал еще в 2019 году. А до конца текущего года должны быть представлены окончательные результаты работы.

По словам представителей вуза, в лабораторных условиях удалось использовать отходы пивоварения для создания особого пористого материала, пропуская воздух через который, можно избавиться от вредных примесей. Разработка предназначена для применения на производственных предприятий разных отраслей, где происходят испарения органических веществ.