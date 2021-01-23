Опубликован прогноз о высвобождении метана из вечной мерзлоты

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23.01.2021, 17:24, Новости дня
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Игорь Семилетов из Дальневосточного отделения РАН утверждает, что таяние вечной мерзлоты в Арктическом поясе приведет к значительному увеличению концентрации парниковых газов в атмосфере Земли.

Он напомнил, что в районах Арктики, где наблюдаются последствия глобального потепления, в прошлом году уже происходили такие выбросы. После этого концентрация метана в атмосфере над этими регионами повышалась примерно на 10%.

В дальнейшем проблем только усугубится, говорит ученый. Сегодня вечная мерзлота покрывает неглубокие залежи метана. Также по ней находится много углекислого газа. Если лед растает, все это тут же попадет в атмосферу, то дополнительно ускорит потепление на планете. Данная угроза будет существовать минимум до конца текущего столетия.



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