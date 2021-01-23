CNBC – Байден предупредил, что число жертв пандемии в США может превысить 600 тыс.

23.01.2021, 17:23, Новости дня

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Власти США не могут ничего сделать, чтобы изменить траекторию развития пандемии в ближайшие несколько месяцев, — об этом, как пишет CNBC, заявил президент США Джо Байден. Он также добавил, что, согласно прогнозам, количество погибших от COVID-19 составит более 600 тыс. человек.



Reuters

Президент США Джо Байден обрисовал мрачную картину по ситуации с коронавирусом в стране, пишет CNBC. В частности, он предупредил, что потребуются месяцы для изменения траектории развития пандемии, и что в ближайшие несколько недель ожидается резкое увеличение числа погибших.

«Многие в Америке страдают. Вирус набирает силу. У нас уже 400 тысяч умерших, и ожидается, что их будет более 600 тысяч», — подчеркнул Байден.

Как отмечает издание, это заявление он сделал перед подписанием двух указов, нацеленных на то, чтобы сократить голод и укрепить права рабочих на фоне пандемии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США количество умерших от COVID-19 превысило 400 тыс. человек ещё во вторник, причём четверть летальных случаев была зафиксирована за предыдущие 36 дней.

Байден также предупредил: «Мы ничего не можем сделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев».

Глава Белого дома уже неоднократно предупреждал, что, прежде чем улучшиться, ситуация может стать ещё хуже.

Между тем в Соединённых Штатах в последние дни был отмечен спад заболеваемости — «проблеск надежды» после резкого роста, начавшегося ещё осенью прошлого года.

Сейчас в США ежедневно регистрируется в среднем около 187600 новых случаев заболевания COVID-19, то есть на 22% меньше, чем неделю назад, пишет CNBC.