Focus – жёсткий курс Меркель в борьбе с коронавирусом в Брюсселе приняли лучше, чем в Германии

23.01.2021, 17:23, Новости дня

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Идею ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, предложенную Ангелой Меркель, в Брюсселе встретили с большим пониманием, чем у неё на родине, пишет немецкий журнал Focus. Не все премьер-министры земель Германии согласились с общей линией правительства — зато лидеры европейских стран поддержали Меркель в стремлении подать гражданам сигнал тревоги и необходимости, как минимум, на время отказаться от путешествий.



Reuters

Для Ангелы Меркель это был уже второй саммит по коронавирусу на этой неделе, пишет немецкий журнал Focus. На видео-саммите ЕС канцлер Германии снова предложила идеи по ужесточению действующих мер.

На этот раз никто не пытался вить из неё верёвки, как сделал у неё на родине премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кретчманн сразу после совещания с главами правительств федеральных земель во вторник. Как напоминает издание, Кретчманн сразу уклонился от общей линии по вопросу закрытия школ. Напротив, главы стран и правительств Европы в значительной степени поддержали стремление Ангелы Меркель передать гражданам сигнал тревоги, считает автор статьи.

Подготовки ко вводу прививочных паспортов в качестве проездных документов пока не ведётся, отмечает Focus. Этот знак предстоящей нормализации особенно желали увидеть к началу отпускного сезона такие страны, как Греция, Испания, Мальта и Португалия. Однако именно в Португалии сейчас свирепствует новый, более заразный штамм коронавируса. Поехать в отпуск в эту страну сейчас едва ли придёт кому-то в голову, считает немецкий журналист.

Лидеры ЕС хотят, чтобы у как можно большего числа людей по всей Европе отпало желание путешествовать. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идёт о том, чтобы лишить воодушевления всех, кто вынашивал соответствующие планы, если только поездки не являются крайней необходимостью.

Предложения по этому вопросу Еврокомиссия собирается представить к понедельнику. В этом проекте свою роль будут играть тёмно-красные зоны вирусной активности в ЕС, для которых будет необходимо проведение теста и карантина. Также тест на коронавирус будет необходим для въезда в ЕС.

Тем самым Евросоюз надеется избежать повсеместного закрытия границ, как было в начале первой волны эпидемии. «Мы пытаемся вынести урок из прошлого», — пояснил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Ещё перед началом видео-саммита Меркель заговорила о закрытии границ как о самом крайнем средстве. Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал на этот случай ясных и единых правил на границах, а премьер-министр Бельгии Александр Де Кро выступил за общий запрет туристических поездок.

Настроение на непривычно долгом видео-саммите, длившемся четыре часа, один из европейских дипломатов описал как подавленное. Несмотря на всё беспокойство по поводу распространения коронавируса, упоминание Меркель о возможности закрытия границ ещё до начала саммита было воспринято не лучшим образом. Греция в конечном счёте оказалась единственной, кто настаивал на необходимости ввести прививочные паспорта.

В соответствии с девизом «лучшая защита — это нападение», фон дер Ляйен которую неоднократно критиковали за её политику закупки вакцины, постаралась подстегнуть страны ЕС в вопросе вакцинации, а незадолго до начала саммита представила сообщение на одиннадцати страницах, суть которого сводится к требованию вакцинировать 80% персонала в сфере здравоохранения и людей 80 лет и старше до марта 2021 года в каждой из европейский стран. К лету получить иммунитет от коронавируса должны не менее 70% взрослого населения Европы.

По данным Еврокомиссии, скорость вакцинации сильно различается в разных странах. Где-то вакцинировано 2% населения, где-то — лишь 0,5%. Брюссель собирается и дальше поддерживать производство вакцин инвестициями. По информации Европейской счётной палаты, ещё до июня прошлого года она потратила почти €550 миллионов из бюджета Евросоюза на исследования и разработку тестов на коронавирус, методов лечения и вакцин, пишет немецкий журнал Focus.