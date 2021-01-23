Le Figaro – одна свадьба на пять похорон — во Франции самая низкая рождаемость с 1945 года

23.01.2021, 17:23, Новости дня

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В 2020 году во Франции был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости с 1945 года, пишет Le Figaro. Нельзя сказать, что во всём виновата пандемия, ведь тенденция на снижение продолжается последние шесть лет. Впрочем, как показывают опросы, желание заводить детей у французов есть, и дело теперь за поддержкой государства, отмечает газета.



Reuters

Пока сложно сказать, каким образом пандемия коронавируса сказалась на демографической ситуации во Франции. Повлекла она за собой «беби-бум» или всё-таки спад рождаемости, можно будет судить лишь через несколько месяцев, пишет Le Figaro.

Но кое-что можно сказать точно уже сейчас: в 2020 году, по данным Национального института статистики и экономических исследований во Франции, в стране появилось на свет всего 740 тыс. детей. Это самая низкая цифра с 1945 года, подчёркивает издание.

«Число рождений уменьшается каждый год на протяжении уже шести лет», — отмечают эксперты. Поэтому не стоит связывать спад рождаемости исключительно с кризисом здравоохранения. После «золотого века люлек» в период с 2006-го по 2014 год во Франции стало появляться на свет меньше детей, и эта тенденция лишь продолжилась в 2020 году. При этом, по крайней мере по данным на 2018 год, страна по-прежнему входит в число самых «плодовитых» в Европе и опережает Швецию, Румынию и Ирландию.

Как напоминает Национальный институт статистики и экономических исследований, «число рождений зависит сразу и от числа женщин детородного возраста, и от их фертильности». В 2020 году общий показатель фертильности во Франции, то есть сколько детей в среднем рожают женщины, составил 1,84. Для сравнения — в 2019 году этот коэффициент был равен 1,86.

Также француженки не только рожают меньше детей, но и делают это в более старшем возрасте. «Молодых мам» становится всё меньше. По данным специалистов, средний возраст рожающих женщин продолжает расти. В 2020 году он составил 30,8 лет против 29,3 двадцатью годами ранее.

Можно ли углядеть в текущем спаде рождаемости последствия безработицы, социальных кризисов, страхов за будущее планеты или не слишком щедрой семейной политики государства? Во всяком случае, как считает Национальное объединение семейных ассоциаций (Union nationale des associations familiales), тенденцию нельзя объяснить отсутствием желания французов заводить детей. По словам официального представителя организации, «желание иметь детей» превосходит реальную рождаемость. В результате своего недавнего опроса среди более 1 тыс. человек старше 15 лет объединение пришло к выводу, что в среднем французы хотят иметь 2,39 детей. Так что, как сказала президент организации Мари-Андре Блан, властям следует пересмотреть семейную политику, чтобы «придать уверенность» потенциальным родителям.

Как подчёркивает Le Figaro, в 2020 году также на один брак приходилось пять похорон. Общее число браков составило 148 тыс. — на 34% меньше, чем в 2019 году. Здесь в дело явно вмешалась пандемия, заставив многих отменить или отложить свои торжества. Остаётся только гадать, повлияет ли это на рождаемость в 2021 году и не усугубят ли несостоявшиеся браки кризис. При этом, по данным Национального института статистики, начиная с 1979 года число детей, рождённых вне официально зарегистрированных отношений, растёт. И в 2017 году 60% рождений произошло у родителей, не состоящих в браке.

Как предполагают некоторые аналитики, пандемия коронавируса могла способствовать тому, что в 2020 году стало меньше не только браков, но и новых романтических отношений в целом. И это, по мнению географа Лорана Шалара, также может повлиять не будущий уровень рождаемости.

Демограф Жиль Пизон прогнозирует, что в 2021 году можно ждать продолжения снижения уровня рождаемости, но это явление, на взгляд эксперта, будет временным. «Кризисы заставляют пары откладывать свои планы по рождению ребёнка на потом. Такое наблюдалось в течение последних 50 лет. Рецессия 1958 года, нефтяной кризис 1973—1974 годов замедлили рождаемость. При этом после кризиса 2007—2008 года Франция ещё хорошо держалась по сравнению с другими странами, но рождаемость всё равно упала в два последующих года», — рассуждает демограф.

Впрочем, Пизон не исключает и «детскую весну» в 2021 году. «Кризис здравоохранения — особенное явление, которое отличается от экономического кризиса или войны. Хотя молодые пары заводят детей всё позднее, возможно, в период самоизоляции они решили, что момент настал. Это период, который дал нам время поразмыслить над своими жизнями и желанием новых начинаний», — считает эксперт.