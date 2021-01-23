Евгений Сатановский назвал главное предназначение «Посейдона» в возможной войне с США

23.01.2021, 17:16, Разное

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Политолог Евгений Сатановский пояснил о главном предназначении российского БТК «Посейдон». Эксперт оценил важность комплекса в ходе возможной войны с США.

Forbes критикует «Посейдон»

Евгений Сатановский в личном Telegram-блоге прокомментировал опубликованную ранее в издании Forbes статью. В ней американские эксперты попытались дать оценку российскому беспилотному трансокеанскому комплексу «Посейдон», состоящему на вооружении армии РФ. Авторы статьи, не являющиеся специалистами в военно-технической отрасли, взялись критиковать характеристики ракетного арсенала главного конкурента. Так, журналисты упомянули низкую скорость хода беспилотника, заявив, что за тот период времени, пока «Посейдон» будет достигать берегов Соединенных Штатов, РФ уже будет уничтожена.

Цели «Посейдона»

В корне не согласен с подобными суждениями глава Института Ближнего Востока. Сатановский подчеркнул, что авторы публикации в американском журнале попросту не разобрались в тематике. Так, они не смогли понять даже предназначение БТК «Посейдон». Не имея аргументов, зарубежные репортеры просто написали материал, который соответствует информационной войне Запада против России. Любое оружие имеет соответствующие цели и сферу применения, и оценивать по общим критериям технологические средства другой сферы нелогично. «Посейдон» создавался не для скоростных перемещений, его задачей не является опережение противника, что отражает и определение эшелонированной обороны.

Ответ Америке

Российские БТК предназначены для того, чтобы в условиях войны с США автономно достичь их берегом и уничтожить потенциального врага. За подобные качества этот комплекс боеголовок называют оружием Судного дня, стирающим значимость всех остальных событий на сцене театра военных действий. Его роль заключается как в полной победе, так и нанесении критического урона либо возмездии за осуществленную атаку. Обращаясь к публицистам Forbes, Евгений Сатановский отметил, что их скепсис напрасен, так как на то время, когда «Посейдон» будет, по их мнению, не успевать, самих авторов уже физически не будет. И этот риск исчезновения Соединенных Штатов, Белого дома, Пентагона и Госдепа наилучшим образом остужает горячие головы воинской машины Штатов.

Чем рискует Вашингтон

Под ударом находятся оба побережья США, на которых сосредоточена основная жизнь, после удара по ним самого государства уже не будет. У РФ же обстановка совсем другая, главных точек, находящихся под гипотетическим ударом, всего две – Владивосток и Санкт-Петербург. Причем, как заверяет Евгений Сатановский, атака Северной столицы подвергнет риску прибалтийские страны, члены НАТО. В случае же атаки на восточный регион могут пострадать Южная Корея и Япония. Если же в Вашингтоне все-таки решаться напасть на Россию, то именно «Посейдон» станет грозным оружием отмщения, которое нанесет США максимальный урон, поставивший страну на грань выживания.

Источник: www.infox.ru