Ученые рассказали о факторе большой пользы избыточного веса для организма человека

23.01.2021, 17:16, Разное

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Российские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили аспекты пользы и вреда избыточной массы тела на состояние здоровья человека. Вопреки расхожему мнению выяснилось, что в определенных случаях организм полных людей имеет повышенную защиту от воздействия опасных внешних факторов.

Отправной точкой исследования стала научная работа под названием “Изменения климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы”, инициированная отечественными медиками еще десять лет назад и обусловленная аномальной летней жарой, имевшей место быть в 2010 году. С тех пор база знаний исследователей ежегодно совершенствовалась и дополнялась новыми результатами тестов и аналитических расчетов. В ходе них выяснилось, что наличие избыточной массы тела не является предпосылкой летального исхода или сердечно-сосудистых проблем при воздействии повышенных наружных температур. Напротив, как свидетельствует ряд научных данных, масса тела и качество защиты человеческого организма имеют явно положительную взаимную корреляцию. Такая динамика вызвана функционированием жировой прослойки как защитного буфера, предохраняющего внутренние органы от перегрева.

Отмечается, что показатель удельной теплопроводности жировых тканей имеет более низкое значение по сравнению с другими тканями организма, и это обусловливает успешную склонность подкожной ткани препятствовать прохождению внутрь тела избыточного тепла. Именно поэтому, заявляют специалисты, тучные люди имеют большую чувствительность к умеренному тепловому стрессу. Однако при этом нельзя забывать, что, при превышении температуры окружающего воздуха аналогичного параметра человеческой кожи, худые люди демонстрируют более медленную динамику потери тепла через излучение и конвекцию на единицу массы, чем полные.

К тому же, исследователи напомнили, что воздействие высоких температур чревато опасными последствиями в виде заболевания сахарным диабетом, болезней легких, различных неврологических и психических болезней, проблем с желудком и почками, а также способно пагубно влиять на сон. При этом, по словам специалистов, под “жарой” подразумевается наличие трех и более последовательных дней со среднесуточными температурами выше плюс 23 градусов Цельсия.

Источник: www.popmech.ru