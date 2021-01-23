 

Названа причина ухода из «Ледникового периода» Татьяны Тотьмяниной

23.01.2021, 17:16, Разное
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Многих зрителей шоу «Ледниковый период» интересовало, почему олимпийская чемпионка в парном катании на льду с актером Вячеславом Чепурченко решила покинуть проект. Выдвигались разные версии, но они не подтверждались официально.
После того как Татьяна Тотьмянина отказалась продолжать соревноваться на льду с другими участниками, в Сети долго ходили слухи о том, что причиной этого стала ревность ее мужа — фигуриста Алексея Ягудина, хотя в дальнейшем он опроверг их. Также была и другая версия — полученная травма на шоу «Ледниковый период». Однако некоторые участники уверяли: фигуристка быстро восстановилась, а потому дело не в этом.

Интересно, что сразу после ухода спортсменки её бывшему напарнику быстро нашли замену – Яну Хохлову. А потом судьи вдруг начали часто им ставить высокие баллы. По словам тех, кто был близко знаком с продюсером шоу, истиной причиной ухода Татьяны Тотьмяниной стало негативное отношение к ней одной из судей, информирует slovodel.com Но, несмотря на это, фигуристку пригласили на показательное выступление, где все снова смогут увидеть ее мастерство на льду.



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