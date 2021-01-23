 

Зараженные коронавирусом пришли на митинг в Москве

23.01.2021, 17:03, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В отношении этих людей зафиксированы факты нарушения карантина и правил обязательной самоизоляции. Приложение “Социальный мониторинг” призвано контролировать соблюдение режима самоизоляции больных COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Москвы предупреждала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической обстановки. .

Напомним, что столичное ГУ МВД сообщило о количестве участников несанкционированно акции в Москве. На Пушкинскую площадь пришли около четырех тысяч человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Apple подала в суд на Prepear за изображение груши: компания претендует на все фрукты в логотипах

03.11 / Геронтологи РФ недобросовестно заимствовали методические рекомендации у австрийских коллег

02.10 / Осталась мелочь – сделать

20.07 / Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

25.07 / Туристический патриотизм дорогого стоит

15.10 / Леонардо ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и другие звезды снимутся в новом сериале Netflix

28.12 / Москвичи смогут узнать историю предков онлайн

20.01 / Жена уволенного из «ДОМа-2» Андрея Черкасова призналась, на что они живут

24.11 / Мнение: Демонтирован памятник убийце Чапаева

06.10 / Запланированные к принятию в России законопроекты испытают на белорусах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска