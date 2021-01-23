Зараженные коронавирусом пришли на митинг в Москве

23.01.2021, 17:03, Разное

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В отношении этих людей зафиксированы факты нарушения карантина и правил обязательной самоизоляции. Приложение “Социальный мониторинг” призвано контролировать соблюдение режима самоизоляции больных COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Москвы предупреждала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической обстановки. .

Напомним, что столичное ГУ МВД сообщило о количестве участников несанкционированно акции в Москве. На Пушкинскую площадь пришли около четырех тысяч человек.