Зараженные коронавирусом пришли на митинг в Москве
23.01.2021, 17:03,
Разное
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В отношении этих людей зафиксированы факты нарушения карантина и правил обязательной самоизоляции. Приложение “Социальный мониторинг” призвано контролировать соблюдение режима самоизоляции больных COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Москвы предупреждала, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической обстановки. .
Напомним, что столичное ГУ МВД сообщило о количестве участников несанкционированно акции в Москве. На Пушкинскую площадь пришли около четырех тысяч человек.
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