 

Все арестованные 23 января россияне могут быть временно признаны гражданами США

23.01.2021, 16:51, Разное
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Посол США в России Джон Салливан заявил, что Госдепартамент окажет всестороннюю помощь всем митингующим, которые будут задержаны 23 января.

– Мы считаем заключение Алексея Навального под стражу неприемлемым и нарушением не только законов России, но и норм морали и нравственности. Право россиян проводить мирные митинги и шествия гарантировано Конституцией Российской Федерации, во всех цивилизованных странах никому не приходит в голову просто так задерживать граждан. Конечно, если какие-то молодчики ворвутся в Кремль, мы не будем им помогать, но в любом другом случае мы окажем полную поддержку всем незаконно арестованным. Если нужно, каждому из них мы временно предоставим гражданство США. Я посмотрю, что будет с российской полицией, если она посмеет задержать несколько тысяч американцев или применит против наших сограждан какие-то специальные средства, – отметил Салливан.

Как нам стало известно, в посольство и консульства США в России уже доставлено более 50 тысяч американских паспортов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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