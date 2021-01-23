«Молодежка ОНФ» начала отмечать День студента

23.01.2021, 16:46, Новости дня

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В преддверии Дня студента всероссийская команда «Молодежки ОНФ» в регионах организовала квесты и бесплатные катания на катках. Акция «Татьянка» стартовала в Магадане. Викторины под названием «Моя Россия. Страна, которой горжусь!» с розыгрышами билетов на каток прошли в Смоленске. Праздничную эстафету подхватила Москва.

В Магадане Татьянин день отметили в технологическом колледже №7. Участники «Молодежки ОНФ» для главных героев предстоящего праздника провели игры и конкурсы, победителям вручили сладкие подарки и шуточные дипломы. По итогам квеста выбрали супермена и самого остроумного студента, говорится на сайте ОНФ.

«Мне сегодня все понравилось, у меня столько эмоций, позитива! Спасибо волонтерам за этот праздник!», – поблагодарила ребят студентка Софья Шутова.

Массовые катания для молодежи были организованы на катке «Ледового комплекса» в Магадане. Возможность отметить праздник на льду получили студенты-сироты. «Ребята очень довольны, они быстро познакомились друг с другом, встретили новых друзей. Отлично провели время! Нам было ничуть не холодно, скорее жарко!», – делится впечатлениями участница «Молодежки ОНФ» в Магаданской области Елена Зинченко.

В Смоленске викторину организовали для студентов Академии профессионального образования. Победители получили билеты на каток и смогут отметить свой праздник на льду 25 января.

В Москве предпраздничные квесты с розыгрышем билетов «Молодежка ОНФ» сегодня проводит сразу в пяти точках центра города: в районе станций метро ВДНХ, Сокольники, Юго-Западная, Курская и Киевская. Получить возможность покататься на главных катках Москвы можно при ответе на несколько несложных вопросов викторины.

«Мы спрашиваем немного о географии, немного о культуре, об истории родной страны и приятно, что почти по каждому вопросу студентам есть что сказать. Даже если мы видим, что человек растерялся и дал неправильный ответ, но у него есть большое желание победить, мы с удовольствием дарим билеты», – отметил участник «Молодежки ОНФ» в Московской области Антон Выборнов.

Напомним, победители получают возможность бесплатно покататься на катках ВДНХ, Парка Горького и ГУМ-Катке.

«Молодежка ОНФ» всегда отмечает День студентов ярко. Во многих регионах мы проводим акцию «Татьянка» и 25 января, и накануне. Сделано это с целью, чтобы как можно больше студентов смогли почувствовать настроение праздника. И видим, что желающих получить бесплатные билеты на каток гораздо больше, чем мы думали. Видно, что студенты соскучились друг по другу, по общению, по встречам. Многие из-за ограничительных мер уже долгое время никуда не выбирались с друзьями. Участники «Молодежки ОНФ» делают все, чтобы предпраздничные выходные и День студента ребята запомнили», – сказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.