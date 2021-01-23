Ученый рассказал о возможности сделать две вакцины от коронавируса

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23.01.2021, 16:46, Новости дня
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Человек, не привившийся второй дозой вакцины от коронавируса «Спутник V», может поставить себе препарат другого производителя, рассказал доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По словам специалиста, если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу «Спутника V», то он может сделать вакцину другим препаратом. В этом качестве может выступить  «ЭпиВакКорона», произведенный центром «Вектор», приводит Ura.ru мнение Аграновского.

Врач также отметил, что можно поставить вторую дозу «Спутника V», даже если немного нарушен рекомендованный интервал между дозами, но все-таки лучше не экспериментировать с прививками  и соблюдать все предписанные процедуры.

Такого же мнения придерживается заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он считает, что нельзя смешивать вакцины, пока не завершились испытания.

Напомним, масштабная вакцинация проводится в РФ с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.



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