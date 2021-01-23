 

Шмыгаль заявил, что количество коек с кислородом в украинских больницах с сентября выросло в пять раз

23.01.2021, 16:38, Новости дня
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С сентября 2020 года количество коек с подведенным кислородом в украинских больницах выросло в пять раз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook 23 января.

Он отметил, что в украинских больницах заняты почти 30% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

“Правительство за последнее время значительно увеличило количество койко-мест с подведенным кислородом: с 11 тыс. в сентябре [2020-го] до 55 тыс. в январе 2021 года”, – написал премьер.

Он отметил, что на это выделили почти 1,5 млрд грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,19 млн человек, 942,1 тыс. заболевших выздоровели, 21,8 тыс. умерли.

В декабре издание LB.ua сообщало, что Минздрав может манипулировать данными о количестве свободных коек с кислородными точками в больницах, предназначенных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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