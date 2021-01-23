 

Археологи установили, как выглядели деньги в Европе эпохи бронзового века

23.01.2021, 16:36, Новости дня
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Изучая найденные древние клады, ученые из Лейденского университета установили, как велись финансовые расчеты в эпоху раннего бронзового века на территории Европы. Никакой денежной единицы, разумеется, тогда не было. Для осуществления платежей использовался металл, а именно – бронза.

Например, обнаруженные не территории современной Германии, Польши, Моравии и других стран бронзовые полоски для лезвий топоров имели, судя по всему, одинаковый стандартный вес. Он составлял 195 г, отмечают ученые.

Также для расчетов использовали браслеты, кольца и другие предметы. Все они поначалу изготовлялись из бронзы, и только в самом конце эпохи в обороте появилось золото. В целом, первые деньги Киевской Руси – гривны – также не были монетами, а служили одновременно и как валюта, и как серебряные украшения для сбруи.



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