В Индонезии обнаружено древнейшее наскальное изображение животного

23.01.2021, 16:36, Новости дня

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Речь идет о найденных во время обследования одной из пещер наскальных рисунках, которым, по мнению археологов, более сорока пяти с половиной тысяч лет.

В частности на камне изображена бородавчатая свинья. Ученые отмечают, что это самое древнее из известных ныне изображений животных. В данной пещере давно ведутся археологические раскопки. А наскальный рисунок до сих пор не был никем замечен только потому, что находится в самой глубине.

К сожалению, о людях, живших на Земле десятки тысяч лет назад, известно не так много как хотелось бы. Узнать больше помогают те скудные артефакты, которые удается извлечь из земли, а также наскальные рисунки. Исследования проводили археологи их Университета Гриффита (Австралия).