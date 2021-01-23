 

В Индонезии обнаружено древнейшее наскальное изображение животного

23.01.2021, 16:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Речь идет о найденных во время обследования одной из пещер наскальных рисунках, которым, по мнению археологов, более сорока пяти с половиной тысяч лет.

В частности на камне изображена бородавчатая свинья. Ученые отмечают, что это самое древнее из известных ныне изображений животных. В данной пещере давно ведутся археологические раскопки. А наскальный рисунок до сих пор не был никем замечен только потому, что находится в самой глубине.

К сожалению, о людях, живших на Земле десятки тысяч лет назад, известно не так много как хотелось бы. Узнать больше помогают те скудные артефакты, которые удается извлечь из земли, а также наскальные рисунки. Исследования проводили археологи их Университета Гриффита (Австралия).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Амурская область одобрила поправки в Конституцию

23.01 / Верещук отметила 17-летие сына

16.09 / Apple представила новые умные часы Watch Series 6 и бюджетные Watch SE

23.07 / Луческу стал главным тренером киевского “Динамо”

20.08 / Авторы платформы подсчета голосов заявили, что Лукашенко не мог набрать 80%

10.09 / Россия и Навальный: фактор яда

24.12 / Гудки протеста и стычки с полицией — в Дувре водители не скрывают своего недовольства из-за пограничного паралича

14.08 / Общество: Как сделать Биробиджан столицей мира

08.09 / Reuters: ЕС может ввести санкции против 31 белорусского чиновника

03.09 / Опубликован текст предложенного Сербии документа о признании Косова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска