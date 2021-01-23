Министр окружающей среды ФРГ – Германии нужен «Северный поток — 2».

23.01.2021, 16:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После окончательного отказа от угля и атомной энергии Германии будет нужен газ для переходного периода, сказала министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью RND. Поэтому ФРГ нужен «Северный поток — 2»: министр отметила, что постройка газопровода была согласована с правовой точки зрения.



Reuters

После отказа от ТЭС и АЭС Германии потребуется газ для переходного периода, перед тем как ФРГ полностью перейдёт на возобновляемые источники энергии, сказала министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в своём интервью для RND. Однако сама Германия почти не имеет собственных запасов газа, потому зависит от его импорта.

Как отмечает Шульце, решение о постройке газопровода «Северный поток — 2» было принято четыре года назад. Проект почти готов и был одобрен с правовой точки зрения. «Если же мы сейчас остановим проект, то, с точки зрения правовых решений, «наломаем дров» и можем ожидать судебной жалобы», — отметила Шульце.

Министр также отметила, что Германии нет никакого смысла снимать запрет на добычу сланцевого газа, установленный в 2016 году. По словам Шульце, тема добычи газа с помощью гидроразрыва пласта в ФРГ закрыта. «Мы этого не хотим, нам это не нужно. Я думаю, что мы не будем добывать сланцевый газ», — заявила министр.